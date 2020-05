Porto Alegre deve ganhar drive-in em julho

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em julho, Porto Alegre deverá ter novamente um modelo de entretenimento que foi moda no século XX: o cinema drive-in, onde o público assistia a filmes dentro de seus carros estacionados. A empresa Dream Factory está planejando instalar na Capital gaúcha o projeto Dream Park, que também será realizado no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Fortaleza, Curitiba, e Brasília.

O espaço seria instalado no estacionamento de algum shopping center da Capital, mas o local ainda está em negociação. “Para que o evento seja realizado, precisamos ter no mínimo, 10 mil m² e espaço de um metro e meio entre cada veículo - seria uma vaga vazia, por exemplo. Ao todo, serão cerca de 200 a 300 carros”, explica Claudio Romano, CEO da Dream Factory.

A ideia é que o projeto, que deve durar três meses, permita que o público possa assistir, além de filmes, shows, DJs, esportes, teatro e até palestras. O sistema de som será através de frequência de rádio, para as pessoas poderem escutar dentro do próprio carro e controlar o volume.

Segundo Romano, o projeto leva em conta a necessidade de conciliar lazer com segurança sanitária, uma vez que a maioria dos cinemas e casas de espetáculo foram fechados devido à pandemia de coronavírusl. “Ele serve como uma primeira opção de entretenimento para as pessoas enquanto não temos a liberação total. Vai demorar ainda para termos acesso aos cinemas, casas de espetáculo, etc”, explica.

Os ingressos, previstos em torno de R$ 80,00, serão cobrados por carro, independente da quantidade de pessoas por veículo. Também será possível pedir comida por delivery de empresas parceiras, além de opções da lanchonete local – que servirá combos de pipoca e refrigerante sem que o público precise sair do carro. Também serão distribuídos sacos de lixo e álcool em gel.

Capital gaúcha já teve dois drive-ins

Porto Alegre já chegou a ter dois cinemas drive-in. O primeiro foi o Park Auto Cine, aberto há 50 anos no bairro Ipanema. Inaugurado em 1970, o espaço era localizado na esquina das avenidas Coronel Marcos e Arlindo Pasqualini. Naquela mesma década, outro drive-in chegou a ser aberto no antigo estádio dos Eucaliptos, no bairro Menino Deus.