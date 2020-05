Taxa de câmbio já impacta em 1,83% os custos de produção do agronegócio

A volatilidade da taxa cambial em 2020, especialmente a partir do mês de fevereiro, por influência da pandemia, vem impactando nos custos de produção do campo, é o que aponta o Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) do mês de abril, divulgado pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul), nesta quinta-feira (14). No último mês, a alta registra foi de 0,57% e o acumulado em 2020 já soma 1,83%. No mesmo período o IPCA registra 0,22%.

O reflexo só não foi maior, de acordo com a entidade, porque a queda de 29% no preço do barril do petróleo contrabalanceou a variação do câmbio. Somente entre março e abril, essa alta da taxa cambial foi de quase 9%. No acumulado em 12 meses, o IICP atingiu 2,24%. Conforme a economista do Sistema Farsul, Danielle Guimarães, é possível perceber a aceleração dos custos de produção a medida que o ano avança.

Danielle destaca que é possível que o indicador inflacione mais nos próximos meses diante de uma possível recuperação do preço do petróleo. Além do câmbio, a estiagem também influenciou no Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelo Produtor Rural (IIPR), que fechou abril com alta de 6,98%. No acumulado em 12 meses, o indicador chegou a 30,28%, chegando próximo ao recorde registrado durante a seca de 2012. Somente no acumulado de 2020, o IIPR registra crescimento de 14,69%, enquanto o IPCA Alimentos ficou em 3,45%.