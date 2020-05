Via Varejo reverte prejuízo e tem lucro de R$ 13 milhões no 1º trimestre

A Via Varejo reportou lucro líquido de R$ 13 milhões no primeiro trimestre de 2020, revertendo um prejuízo de R$ 50 milhões no mesmo período de 2019. Sem considerar os impactos gerados pela pandemia do novo coronavírus, estimados em R$ 87 milhões, o lucro líquido da empresa no período somaria R$ 100 milhões.

Na mesma base de comparação, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado cresceu 21,8%, para R$ 621 milhões. Excluído o impacto de R$ 97 milhões da pandemia, o Ebitda ajustado somaria R$ 719 milhões. A margem Ebitda ajustada subiu 1,7 ponto porcentual (p.p.) no comparativo entre mesmos trimestres, para 9,8%. Excluindo o impacto da pandemia, a margem atingiria 10,3%.

"Crescemos vendas, ganhamos marketshare e ainda aumentamos a rentabilidade, mesmo com o e-commerce em aceleração", escreve a diretoria da companhia na mensagem que acompanha os resultados, descrevendo a performance como "notável".

A receita líquida da Via Varejo ficou estável entre janeiro e março no comparativo anual, totalizando R$ 6,339 bilhões - com o impacto de R$ 608 milhões da covid-19 nessa linha do balanço.

O volume bruto de vendas (GMV, na sigla em inglês) faturado somou R$ 7,8 bilhões no trimestre, alta de 3%. O canal online respondeu por 27% de participação nesse montante, com crescimento de 8 p.p. em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Em março, ressalta a empresa no informe de resultados, o canal online já representou 34% do GMV Total.

A companhia encerrou o trimestre com caixa, incluindo recebíveis de cartão de crédito não descontados, de R$ 2,9 bilhões.