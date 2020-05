B3 oferece conteúdo sobre finanças pessoais

A B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), criou um hub de educação financeira, que reúne conteúdo de finanças pessoais e investimentos. A ideia de reposicionar o modelo dos cursos e qualificações oferecidos pela B3 já vinha sendo amadurecida e acabou convergindo com o momento e as novas necessidades do mercado devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. O acesso à plataforma digital edu.b3.com.br é gratuito.

Para ingressar, é preciso fazer um cadastro apenas com os dados pessoais. Os conteúdos são todos voltados às pessoas físicas, ao menos por enquanto, e vão desde a introdução ao mercado financeiro até explicações sobre produtos mais sofisticados. Tanto investidores iniciantes ou que estão começando a pensar em aplicar o seu dinheiro quanto quem já está operando há algum tempo e quer, quem sabe, fazer operações mais arriscadas irão encontrar informações interessantes, garante a gerente de Educação da B3, Christianne Bariquelli.

Christianne destaca que um dos motivos de sair do modelo presencial é expandir o raio de abrangência dos cursos já oferecidos pela organização e extrapolar o eixo Rio-São Paulo. A metodologia adotada foi a de trilhas, que funcionam como módulos em que um determinado assunto vai sendo aprofundado conforme a pessoa vai aprendendo.

Atualmente, o hub oferece conteúdos sobre finanças pessoais, ações, renda fixa, minicontratos e tributação, além de uma trilha chamada Por Dentro da B3, que explica o funcionamento da bolsa, e outra especial sobre a Covid-19, com estratégias a serem adotadas para minimizar os impactos da pandemia. Essa lista de assuntos deve ser expandida, explica Christiane, de acordo com a demanda de quem acessa a plataforma.

O vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, Juca Andrade, diz que o intuito da B3 com a novidade é auxiliar o investidor a encontrar conteúdos que tragam esclarecimentos e informações corretas sobre os produtos do mercado financeiro, as instituições, o funcionamento do mercado. "Sabemos que muito conteúdo de qualidade tem sido produzido nessa área e queremos ajudar o investidor nesse processo de busca por informações confiáveis", afirma Andrade.

Além de conteúdos de terceiros, que virão para o hub capturados pelo trabalho de curadoria, a B3 vai incluir, também, vídeos, textos, infográficos, podcasts e outros conteúdos produzidos internamente. Entre os parceiros na produção de materiais estão a Saint Paul Escola de Negócios, o Ibmec, a Fipecafi e a CNF (Confederação Nacional das Instituições Financeiras).