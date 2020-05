Snowland reabre em junho após suspender atividades devido à Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Após passar quase dois meses fechado devido à pandemia da Covid-19, o parque Snowland, em Gramado, vai reabrir no dia 5 de junho. A empresa começou a vender passaportes nesse fim de semana.

Em nota, a empresa afirma que postergou a data para o próximo mês como medida de segurança, mesmo com o decreto governamental que já possibilita o funcionamento dos parques de diversão. Após a retomada, serão adotados procedimentos de segurança para reduzir o risco da disseminação do vírus.

Entre as 50 medidas elaboradas pelo Snowland, está a higienização completa de roupas e equipamentos utilizados pelos visitantes. O empreendimento assegura que profissionais espalhados pelo parque realizarão a limpeza periódica de locais onde pode haver toques, como barras e corrimãos.

Também serão realizadas visitas guiadas, para que o responsável reforce o distanciamento entre as pessoas e a lavagem das mãos. O sistema de visitação será feito exclusivamente com agendamento pela internet e em grupos reduzidos, para limitar o número de pessoas e evitar aglomerações.

O parque afirma que a Montanha de Neve, atração do Snowland, é coberta com uma nova camada de neve limpa e pura todas as noites. Para entrar nessa área, é necessário colocar roupas, botas e luvas especiais para frio, o que também reduz o risco de contaminação.