Copom prevê queda forte do PIB neste semestre e retomada com idas e vindas

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), avaliou que, a menos que haja avanços médicos no combate à pandemia do novo coronavírus, a retomada da economia depois da crise, além de mais gradual do que a considerada, deverá ter "idas e vindas". Segundo o comitê, o cenário básico considerado passou a ser o de uma queda forte do PIB na primeira metade deste ano, seguida de uma recuperação gradual a partir do terceiro trimestre de 2020. A avaliação foi publicada na ata da reunião, publicada nesta terça-feira, que decidiu pelo corte de 0,75 ponto percentual da Selic, para 3,00%. A decisão surpreendeu analistas, que esperavam corte mais ameno, de 0,5 ponto.

Na ocasião, o BC indicou novo corte, de, no máximo, 0,75 ponto percentual, na próxima reunião, em junho, "para complementar o grau de estímulo necessário como reação às consequências econômicas da pandemia da Covid-19". O Copom avaliou, ainda, que o impacto da pandemia sobre a economia brasileira será deflacionário - com inflação negativa -, em razão da diminuição de demanda.

Com as pessoas em casa e o aumento do desemprego devido ao fechamento do comércio, a tendência é que as pessoas tenham menos dinheiro para consumir, então a demanda por produtos diminui. "A elevação abrupta da incerteza sobre a economia deve resultar em aumento da poupança precaucional e consequente redução significativa da demanda agregada", destacou o comitê.

A inflação oficial brasileira já recuou 0,31% em abril, segundo o IBGE. É a segunda maior deflação mensal registrada pelo IPCA desde o início do Plano Real - a queda anterior era de 0,51%, em agosto de 1998. Os membros do Copom discutiram se existe um limite mínimo para a taxa básica de juros. Por conta das incertezas fiscais, entenderam que a Selic deve ficar em patamar mais elevado que a taxa de juros básica de outras economias emergentes.

"A maioria dos membros ponderou que o limite seria significativamente maior em economias emergentes do que em países desenvolvidos, devido à presença de um prêmio de risco. Foi ressaltado que esse prêmio tende a ser maior no Brasil, dadas a sua relativa fragilidade fiscal e as incertezas quanto à sua trajetória fiscal prospectiva", trouxe o documento.

A piora da trajetória fiscal se deve ao aumento dos gastos públicos e do rombo nas contas do governo em razão das medidas de enfrentamento à Covid-19, além de possíveis frustrações em relação à continuidade das reformas.

A queda na taxa de juros brasileira, que levou a Selic à mínima histórica, foi associada a uma agenda de reformas que permitiriam o reequilíbrio das contas públicas. Após as novas regras de aposentadoria, porém, não foram aprovadas novas medidas. E, com a pandemia, a discussão de reformas no Congresso deve ser completamente interrompida.

Na reunião, dois integrantes ponderaram que, mesmo com a possibilidade de elevação da taxa de juros estrutural, poderia ser oportuno prover todo o estímulo necessário de imediato (com corte maior), com a indicação de manutenção da taxa para a próxima decisão, com o objetivo de reduzir os riscos de descumprimento da meta para a inflação de 2021. O juro estrutural é aquele considerado neutro, que não estimula nem reduz a atividade econômica.





Governo precisa estar pronto para ampliar ajuda, alerta Mourão