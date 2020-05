Leilão prevê R$ 2,9 bilhões em investimentos no Estado

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a reabertura da Consulta Pública nº 46/2019, que se iniciará nesta quinta-feira, para analisar o Edital do Leilão de Transmissão de Energia nº 1/2020. O certame é destinado a contratar empresas para as instalações de estruturas de transmissão de energia elétrica localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Apenas para o território gaúcho, as obras somam R$ 2,94 bilhões.

No total do País, os lotes somam, aproximadamente, 3,69 mil quilômetros de novas linhas de transmissão e 7.160 MVA de novas capacidades de transformação, bem como a incorporação das instalações da empresa Amazonas GT, que consistem em cerca de 385 quilômetros de linhas de transmissão e de cerca de 1.350 MVA de transformação em serviço. A previsão de investimentos do certame é de em torno de R$ 10 bilhões, com expectativa de geração de 21,3 mil empregos diretos.

Dos 15 lotes de conjuntos de obras que serão ofertados no leilão, seis deles (4, 6, 7, 8, 9 e 10) abrangem empreendimentos como linhas e subestações de energia em território gaúcho. Os complexos serão desenvolvidos em municípios como Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, Nova Santa Rita, Triunfo, Charqueadas, Osório, Caxias do Sul, Farroupilha, São Sebastião do Caí, entre outros. Um dos principais objetivos dessas obras no Estado será aumentar as condições de qualidade e confiabilidade de abastecimento elétrico na Região Metropolitana da capital gaúcha. Os prazos para a execução dos complexos no Rio Grande do Sul, a partir de quando forem assinados os contratos de concessões desses empreendimentos, variam de 42 meses a 60 meses.

A abertura da consulta pública por parte da Aneel visa cumprir os ritos formais e administrativos necessários para possibilitar a realização do certame de transmissão no final de 2020. Não significa, necessariamente, que a concorrência será concretizada ainda neste ano, pois o governo federal precisará definir se o melhor será fazer ou postergar a disputa e, por consequência, seus empreendimentos, já que o setor elétrico também foi afetado pela pandemia do coronavírus, registrando uma queda da demanda de energia. A consulta pública sobre o leilão ocorrerá até o dia 29 de junho, e as contribuições dos interessados deverão ser encaminhadas ao e-mail cp046_2019_fase2@aneel.gov.br.

Detalhes dos investimentos (LT - linha de transmissão, SE - Subestação) Fonte: Aneel