Presidente da Caixa sinaliza redução de juros do cheque especial

Em evento de hasteamento da Bandeira Nacional, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, sinalizou "reduções de juros", sem detalhar em quais linhas, e depois confirmou diminuição no do cheque especial. "A gente tem boas notícias em relação a reduções de taxa de juros, que a gente vai anunciar muito em breve", respondeu quando questionado pelo presidente Jair Bolsonaro sobre "boas notícias". Em seguida quando perguntado pelo presidente sobre os juros do cheque especial, Guimarães sinalizou uma nova redução.