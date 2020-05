Produtores querem anistia no pagamento de sementes de milho do Troca-Troca

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em teleconferência da Frente Parlamentar em Defesa do Milho da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Elton Weber (PSB), o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva, solicitou, nesta segunda-feira (11), a anistia total dos R$ 17,3 milhões devidos pelos agricultores que participam do Programa Troca-Troca de Sementes de Milho. O valor equivale aos 72% da parcela de responsabilidade dos agricultores no pagamento da semente. Os outros 28% são subsidiados pelo governo estadual.

Com a seca, segundo Silva, o agricultor não consegue pagar a sua parte. "A anistia é o ideal, mas estamos abertos a possibilidade de negociação", disse o dirigente. Weber acrescenta que a decisão tem de ser política porque a seca é de grandes proporções e o agricultor está sendo duramente prejudicado. "Precisamos de pelo menos um rebate substancial, a situação é dificílima", justifica Weber.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, explicou que uma anistia envolve a necessidade de suplementação sob pena de comprometer o calendário do programa. O chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, se comprometeu a realizar uma reunião com a Secretaria da Fazenda até quarta-feira (13) e voltar a conversar com a Fetag-RS e os deputados para, após, levar proposta ao governador Eduardo Leite.

Dados da Fetag-RS indicam que 90% dos 52,5 mil agricultores familiares que participam do programa estão com dificuldades de pagar o financiamento das sementes, que começa a vencer em 31 de maio. O ProgramaTroca -Troca, criado em 1988, é hoje o único programa estadual de fomento aos agricultores gaúchos de milho. Participaram ainda os deputados estaduais Edson Brum (MDB) e Frederico Antunes (PP) e o deputado federal Heitor Schuch (PSB).