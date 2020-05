Alemanha terá impacto econômico maior do que média mundial

Um país que serve de parâmetro como modelo econômico será um dos mais afetados pelas consequências do coronavírus. O embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, informa que a nação europeia espera para 2020, como reflexo das dificuldades ocasionadas pela pandemia, uma queda de pelo menos 6,3% do PIB. O dirigente ressalta que o FMI prevê redução de 2,8% no PIB mundial. O reflexo será maior para a Alemanha, que a média do planeta, porque, conforme o dirigente, o país é muito dependente das exportações.

O embaixador destaca que a própria chanceler Angela Merkel afirmou que se trata do maior desafio para a Alemanha desde o fim da segunda guerra mundial. Segundo o embaixador, há análises que apontam que o revés do PIB pode ser ainda maior do que os 6,3% projetados, atingindo até 10%. Porém, Witschel adianta que a expectativa é que em 2021 se verifique a retomada, com a Alemanha devendo registrar entre 5% a 5,5% de crescimento do PIB, de acordo com números do ministério da Economia do país europeu.

Entre as consequências diretas com a situação atual, o embaixador cita a adoção da jornada reduzida. Ele informa que cerca de 50% das empresas alemãs recorreram a essa opção. Durante a crise financeira mundial, de 2008 e 2009, foram aproximadamente 1,5 milhão de trabalhadores alemães afetados com esse tipo de medida e agora as estimativas vão de 10 milhões a 12 milhões.

Mesmo com as medidas paliativas adotadas, Witschel admite que o desemprego irá aumentar. Os primeiros prognósticos apontam que 370 mil empregos serão perdidos. “É bem provável que, no final do ano, o número real seja muito mais alto, chegando a 600 mil, 700 mil, talvez até mesmo 1 milhão”, alerta. A taxa de desemprego alemã subiu de 4,9% no final de 2019 para 5,8% em abril deste ano e Witschel diz que seria ingênuo acreditar que todos os empregos e empresas serão salvos durante a pandemia. Contudo, o embaixador ressalta que nem todas as notícias são negativas.

Ele comenta que a dívida pública da Alemanha corresponde hoje a 60% do PIB e, após a crise, a perspectiva é que esse percentual chegue a cerca de 80%, o que para o embaixador não é algo dramático e melhor que muitos outros países europeus. O dirigente ressalta ainda que na Alemanha não existe conflito entre governo federal e Congresso, com a interação entre as instituições de Estado funcionando bem. Witschel frisa que o sistema de saúde alemão não ficou sobrecarregado e a nação está implementando as primeiras flexibilizações, com aberturas de lojas e fábricas. No entanto, o dirigente comenta que uma preocupação é que a taxa de infecção está subindo, recentemente, passando de 0,76% para 1,13%. “Não sabemos se haverá uma segunda onda, oxalá não”, salienta.

Witschel participou nessa segunda-feira (11) da primeira reunião-almoço virtual da história Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. Na ocasião, ele foi questionado sobre qual período seria adequado para a ida de uma missão de empresários gaúchos à Alemanha, com a presença do governador Eduardo Leite, que estava sendo planejada antes da pandemia. “Aconselharia aguardar um pouco, acho que não faz sentido antes de, talvez, setembro, outubro ou novembro, agora é cedo demais para planejar uma viagem”, argumenta o embaixador. O dirigente lembra que até mesmo a Oktoberfest deste ano foi cancelada, pela primeira vez depois da segunda grande guerra.