Entrega da dragagem do porto de Rio Grande é adiada

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, cancelou a sua vinda ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (13) para inauguração da dragagem do porto de Rio Grande. Como motivo da decisão foi alegado em nota “uma mudança na agenda oficial”, sem detalhar que alteração seria essa. Ainda não está definida a nova data para o evento.

Com a obra, o calado do porto gaúcho deverá passar de 12,8 metros para 14,5 metros, quando a nova profundidade for homologada pela Marinha. O contrato original da dragagem foi assinado em julho de 2015 e projetava remover em torno de 18 milhões de metros cúbicos de sedimentos. O consórcio vencedor da disputa para realizar o empreendimento foi formado pelas empresas Jan de Nul do Brasil e Dragabrás, que fecharam na época o acordo por R$ 368,6 milhões (dinheiro proveniente do governo federal).