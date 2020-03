Indústria gaúcha cresce acima da média nacional no primeiro mês de 2020

A produção industrial do Rio Grande do Sul cresceu 2,7% em janeiro de 2020 ante dezembro do ano passado, acima da alta de 0,9% da indústria nacional. A produção no primeiro mês do ano subiu em 13 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), segundo os dados divulgados pelo instituto nesta quinta-feira (12).

Os maiores avanços foram registrados na Bahia (10,3%) e em Pernambuco (8,7%), seguidos de Rio de Janeiro (3,9%) e Região Nordeste (3,2%). Já Pará (-4,2%) e Mato Grosso (-2,3%) apresentaram recuos.

Na comparação com janeiro do ano anterior, a produção gaúcha caiu 1,6%, também repetindo o desempenho nacional (-0,9). Neste recorte anual, a indústria mostrou alta em apenas 8 dos 15 locais pesquisados.

Fabricação de produtos do fumo (45,7%) e fabricação de celulose, papel e produtos de papel (32,0%) tiveram os melhores resultados por segmento no Estado. Na outra ponta, a fabricação de produtos químicos (-14,6%) e a fabricação de máquinas e equipamentos (-6,4%) lideraram os recuos na comparação com janeiro do ano passado.