Tabelionato vai ocupar térreo de prédio do antigo Cine Baltimore

O local que ocupou um dos mais tradicionais cinemas de rua de Porto Alegre, o Cine Baltimore, e que hoje concentra um empreendimento de salas comerciais, terá nova operação. O térreo do prédio na avenida Osvaldo Aranha será o novo endereço do 9º Tabelionato de Porto Alegre, que atualmente fica na avenida Venâncio Aires.

As obras de adequação da sala ainda não começaram, mas a previsão é de que a mudança ocorra ainda no primeiro semestre de 2020, adianta o assistente administrativo do tabelionato, Rubens Farina. A sala possui cerca de 550 metros quadrados, incluindo um mezanino, e fica de frente para a Redenção.

Segundo Farina, a mudança de endereço vai significar expansão nos atendimentos do cartório, sobretudo em função do prédio possuir estacionamento próprio. "Estamos indo para uma sede mais moderna e maior. Os clientes demandam muito por estacionamento e este será um diferencial", avalia.

Prédio comercial em frente à Redenção possui estacionamento próprio, que deve atrativo para clientes. Foto Marco Quintana/JC

O tabelionato funciona na Venâncio Aires desde a década de 1970, por isso a preocupação de não se afastar muito do local onde já é conhecido. Cerca de 40 pessoas trabalham no escritório. "Não queríamos sair de perto do endereço atual e precisávamos de uma loja grande. A opção mais próxima e adequada era ali", diz Farina.

As duas salas do térreo estão desocupadas desde que o Baltimore Office Park foi inaugurado, em 2015. Recentemente, uma operação do Z Café foi aberta no prédio.