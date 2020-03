Pedágios da CCR ViaSul ficam mais caros a partir de sábado

A partir da zero hora de sábado (14), as tarifas de sete praças de pedágio no Rio Grande do Sul administradas pela CCR ViaSul terão reajuste de 4,31%. O valor passará de R$ 4,40 para R$ 4,60 nas praças de Três Cachoeiras, na BR 101, em Gravataí, na BR 290 e em Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff, na BR 386. Já no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, na BR 290, onde a cobrança acontece somente no sentido litoral, a tarifa básica passará de R$ 8,80 para R$ 9,20.

O reajuste, correspondente à variação do IPCA no período foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em reunião realizada nesta terça-feira (10) e publicado no Diário Oficial da União nesta quarta (11). Esta é a primeira vez que o reajuste, previsto em contrato, será aplicado.

A CCR ViaSul foi a vencedora do edital de concessão de parte das BRs 101, 290, 386 e 448 no Rio Grande do Sul, começando a cobrança nos pedágios da freeway no ano passado. Em janeiro deste ano, a concessionária começou a operar cinco novos postos de pedágio no Estado, localizados na BR-386, nos kms 203 (Victor Graeff), 260 (Fontoura Xavier), 375 (Paverama), 424 (Montenegro), e na BR-101 no km 35 (Três Cachoeiras).