Coronavírus: Procon vai monitorar o preço de álcool gel e máscaras em Porto Alegre

As máscaras de proteção e os frascos de álcool gel já vêm se esgotando das prateleiras de diversos pontos comerciais de Porto Alegre desde quando o primeiro caso de coronavírus foi confirmado no Brasil. Para evitar que a alta procura por estes produtos faça com que vendedores cobrem preços exorbitantes, o Procon Porto Alegre informou, em nota divulgada na tarde desta terça-feira (10), que vai monitorar os preços dos dois produtos na Capital.

Segundo a executiva do Procon Fernanda Borges, em razão da grande procura, alguns estabelecimentos comerciais estão aplicando "preços abusivos, lesando uma grande parte dos consumidores, que ficam impossibilitados de adquirir produtos necessários a sua saúde.”

Caso constatado um aumento exorbitante no valor do álcool gel e das máscaras, o órgão informa que os estabelecimentos poderão ser notificados e autuados. O monitoramento será feito a partir de uma amostra de 20 estabelecimentos da Capital, entre supermercados, farmácias, e comércios de bairro, que fornecerão uma lista com todos os produtos do tipo disponíveis, incluindo marca e quantidade. Eles deverão comprovar, através de de notas fiscais, os valore de venda e aquisição desses itens nos últimos três meses.