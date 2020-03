Petróleo e coronavírus levam caos aos mercados

A bolsa brasileira (B3) teve sua maior queda do século nesta segunda-feira. O Ibovespa, maior índice acionário do País, despencou 12,17%, a 86.067 pontos, menor patamar desde 26 dezembro de 2018. Essa é a maior queda diária desde 10 de setembro de 1998, quando a bolsa caiu 15,8%, ano marcado pela crise financeira russa.

A economia mundial, já combalida com semanas de noticiário do coronavírus e seu impactos nos negócios, piorou muito com a crise gerada pelo petróleo a partir das disputas entre Arábia Saudita e Rússia.

Ontem, o índice abriu em forte queda e, às 10h30min, as negociações foram interrompidas quando a queda superou 10%. Esse é o nível para que se acione o chamado circuit breaker, que leva à suspensão do pregão. É o primeiro circuit breaker desde o episódio conhecido como Joesley Day, em maio de 2017, e o sexto da história. A suspensão foi de meia hora.

Desde o pico mais recente, quando atingiu a máxima histórica de 119.527 pontos, em 23 de janeiro, o Ibovespa cai cerca de 26%. A queda apaga todo o ganho do mercado de ações desde o início do governo de Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019.

O dólar abriu, nesta segunda-feira, em forte alta. Na máxima, bateu R$ 4,7940, mas teve a disparada parcialmente contida pela venda de US$ 3 bilhões de reservas pelo BC - o triplo do inicialmente previsto. O plano, na última sexta-feira, era vender US$ 1 bilhão. A moeda fechou em alta de 2,00%, a R$ 4,7270. O turismo está a R$ 4,9780 na venda. Em algumas casas de câmbio, chega a ser vendido acima de R$ 5,00.

O pessimismo sinaliza, principalmente, uma piora nas perspectiva de impacto econômico com a disseminação do novo coronavírus. A desaceleração da economia global por causa da doença já é considerada inevitável. O quadro é de muita aversão, com investidores em todo o mundo buscando ativos considerados mais seguros - que não estão no Brasil neste momento.

Na segunda-feira, o FMI (Fundo Econômico Mundial) recomendou aos governos do mundo que sejam ágeis na adoção de planos para evitar que o coronavírus tenham efeitos prolongados de retração econômica. Sugeriu medidas como aumento do crédito e liberação de seguro-desemprego.

O risco-país brasileiro, medido pelo contrato de CDS (Credit Default Swap) de cinco anos, sobe 40%, a maior alta da história em um dia. O índice retorna ao patamar de dezembro de 2018, aos 200 pontos.

A deterioração nos mercados, ontem, sinalizou, ainda, os efeitos negativos da retração no preço do petróleo. "A decisão da Arábia Saudita pegou os mercados de surpresa e adicionou preocupações. Por ora, o impacto nos mercados está sendo avassalador", escreveu a corretora Guide em relatório desta segunda-feira.

Petróleo tem maior queda diária desde a Guerra do Golfo

Os contratos futuros de petróleo fecharam a segunda-feira na maior queda diária desde a Guerra do Golfo, em 1991, em meio à guerra de preços deflagrada pela Arábia Saudita em retaliação à recusa da Rússia em concordar com cortes na produção. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para abril encerrou a sessão despencando 24,58%, ou US$ 10,15, levando o barril a ser cotado a US$ 31,13. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo Brent para maio tombou 24,10%, ou US$ 10,91, a US$ 34,36 o barril, menor valor em quatro anos. O pânico no mercado da commodity começou ainda no domingo, quando as duas principais cotações abriram com queda de quase 30%. Na noite de sábado, a petrolífera estatal saudita, Saudi Aramco, anunciou aumento da produção e redução de preços no barril, após a Rússia vetar um acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+). A medida foi interpretada como a deflagração de uma "guerra de preços". Segundo analistas, o objetivo da manobra seria forçar os russos a retomar as negociações sobre cortes na produção, para fazer frente ao recuo da demanda global em meio ao surto de coronavírus. "No momento em que o mundo precisa de menos petróleo, Arábia Saudita e Rússia estão prestes a abrir suas torneiras", definiu um analista.

Ações da Petrobras registram a maior queda da história

As ações da Petrobras, cuja receita é atrelada ao preço do barril, tiveram a maior queda percentual da história na segunda-feira. As preferenciais (mais negociadas) despencaram 29,70%, a R$ 16,05. As ordinárias (com direito a voto) caíram 29,68%, a

R$ 16,92. Os patamares são os menores desde agosto de 2018, quando a estatal se recuperava de perdas decorrentes da paralisação dos caminhoneiros. Com isso, a Petrobras perdeu R$ 91 bilhões em valor de mercado.

No ano, o petróleo cai quase 50%, reflexo da percepção de que a demanda pelo produto será menor com a redução da atividade econômica global. Uma queda de consumo já é certa: querosene de aviação, com a redução das viagens causada pelo coronavírus. O Goldman Sachs apontou que o óleo pode ficar ao redor de US$ 30 por barril ao longo do segundo e do terceiro trimestres, sem descartar uma queda para US$ 20.