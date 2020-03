Governador visita fábrica da Philip Morris

O governador Eduardo Leite esteve, nesta segunda-feira, na fábrica da Philip Morris Brasil em Santa Cruz do Sul. No local, ele conheceu os salões de processos primários e secundários da produção, e falou para um grupo de funcionários da empresa sobre as perspectivas para o setor de tabaco.

O Brasil é o maior exportador de fumo do mundo há mais de duas décadas, e 85% da produção nacional é oriunda do Rio Grande do Sul. "Precisamos estar conectados às novas tecnologias para atualizarmos a visão sobre esse setor. É uma cadeia produtiva importante, que movimenta a nossa economia", observou. O governador ressaltou que é possível trabalhar alternativas para a indústria do fumo. "Há uma grande riqueza a ser extraída dessa área para melhorar a vida de muitas pessoas", disse.

Segunda maior empresa do ramo do tabaco no País, a Phillip Morris Brasil trabalha com estudos de desenvolvimento e comercialização de produtos alternativos de baixo risco para não fumantes.