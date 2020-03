Usina de energia solar será inaugurada na sede da Amrigs

Apostando em sustentabilidade, a Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) inaugura na terça-feira (11) sua usina de energia solar. Desenvolvida com placas fotovoltaicas, a área é superior a 1,4 mil metros quadrados e toda a energia produzida será devolvida para a rede e revertida em redução dos valores gastos mensalmente com a conta de luz.

Segundo a diretoria da Amrigs, a adequação da estrutura da entidade para o aproveitamento da energia solar começou no início do ano, com a instalação de placas com sistemas fotovoltaicos e geradores de energia que utilizam a luz solar como único combustível. “O objetivo é adequar a uma tendência de futuro, uma vez que a energia solar é apontada como uma das mais promissoras e sustentáveis. A estimativa é que a área a ser utilizada com placas voltaicas supere os 1,4 mil metros quadrados, com geração de 24.674 kWh/mês”, afirma o presidente da Associação, Alfredo Floro Cantalice Neto.

O projeto atende a uma proposta sustentável, combinada ao uso da tecnologia e inovação, que vem sendo implementada pela entidade. “Nós atingimos fortemente esta questão à medida em que produzimos uma energia limpa através do sol, sem a necessidade do uso da água, ajudando, assim, o sistema de uma forma global”, complementa o gerente geral da Amrigs, Ronald Greco.