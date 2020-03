Serasa promove feirão de renegociação de dívidas com descontos de até 98%

Os consumidores endividados que desejam limpar o nome têm até o fim deste mês para renegociarem suas dívidas durante o Feirão Serasa Limpa Nome. A ação, que vai até o dia a 31 de março, oferece descontos que podem chegar a 98% e parcelamentos em até 30 vezes.

O Feirão permite renegociações diretamente com os credores. Claro, Net, Embratel, Sky, Oi, Crefisa, Porto Seguro, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Banrisul estão entre as empresas participantes. "É uma oportunidade para os consumidores", diz o gerente da Serasa Consumidor, Daniel Ebbesen. Ele cita que as dívidas mais antigas são as que rendem os maiores descontos.

Ebbesen diz que Feirão é uma oportunidade para os consumidores inadimplentes. Foto Luiza Prado/JC

As renegociações são feitas através do site do Serasa Limpa Nome , mas os consumidores têm a opção de comparecer às lojas físicas para esclarecer dúvidas e conversar sobre as propostas. A última edição da feira, em novembro do ano passado, contabilizou mais de 4 milhões de acordos fechados e de R$ 5 bilhões em descontos concedidos, sendo a maior da história.

Em Porto Alegre, os acordos podem ser feitos de forma presencial na agência da Serasa no Centro Histórico, que fica no subsolo da Galeria Chaves (rua dos Andradas, 1.438). A alternativa foi a escolha do representante comercial Fabio Estevão. Ele está em busca de crédito para aplicar na empresa de segurança que está abrindo, e para isso precisa limpar o nome.

Estevão garantiu desconto de 77% com renegociação de dívida. Foto Luiza Prado/JC

"Iniciei a negociação pelo aplicativo, mas decidi buscar a loja para ter certeza de que estava tudo certo", disse Estevão. O resultado foi melhor do que o esperado: desconto de 77% e parcelamento de 12 vezes sem juros de uma dívida de R$ 8 mil contraída pelo cheque especial.

O Feirão também é uma oportunidade para quem perdeu a passagem do caminhão da Serasa pela Capital, estacionado no Largo Glênio Peres até a semana passada. Foi o caso de Alexander Vaz Ferreira, funcionário de uma empresa de ônibus de viagens. "Fui até o caminhão, mas não consegui renegociar pois tinha muita fila", afirmou. Nesta segunda-feira (9), Ferreira procurou a loja da Serasa com a esperança de quitar uma dívida de R$ 2,5 mil acumulada no cartão.

Grande procura no caminhão da Serasa fez com que Ferreira procurasse loja física na Capital. Foto Luiza Prado/JC

O cartão de crédito, aliás, é o campeão dos casos de endividamento dos consumidores que comparecem ao Feirão, explica Ebbesen. A modalidade soma 27,8% das dívidas. Em seguida, aparecem as contas básicas, como luz, gás e água (20,4%), varejo (12,3%) e telefonia (11%).

Em dezembro de 2019, Porto Alegre somava 492.594 inadimplentes, de acordo com dado mais recente da Serasa. O número coloca a capital gaúcha na 13ª posição do ranking de cidades brasileiras com o maior número de inadimplentes.