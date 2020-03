Posse da direção da CDL-POA será no dia 19 de março

A solenidade de posse do empresário Irio Piva na presidência da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA) será no dia 19 de março, às 19h30min, no Instituto Ling. Piva vai dirigir a entidade no biênio 2020-2021, sucedendo Alcides Debus.

O novo presidente da CDL destaca como metas o fortalecimento do setor varejista, apontando ações da entidade focadas em inovação, bem como a qualificação da mão de obra, através de cursos. Também cita o apoio da CDL aos lojistas, através de serviços que são ofertados aos associados.

Piva, CEO da Elevato Materiais de Construção, está otimista em relação ao futuro da economia neste ano. Com relação ao desempenho do Liquida Porto Alegre, encerrado no fim de fevereiro, o dirigente informa que os números ainda não estão fechados, mas mesmo assim, comemora a grande participação de lojistas nesta edição - foi estabelecido um novo recorde, com a participação de 5,2 mil estabelecimentos.

O dirigente da CDL-POA esteve no Jornal do Comércio, acompanhado do gestor de Marketing entidade, Rafael Guerra, para entregar o convite da sua posse. Na oportunidade, foi recebido pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.