Iphan exige mudanças na instalação do Embarcadero em Porto Alegre

Exigências recentes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) geraram novo adiamento da abertura do Cais Embarcadero, que tinha previsão de começar a funcionar no fim deste mês, aproveitando o calendário de aniversário de Porto Alegre, que é no dia 26. Agora os empreendedores prometem para abril, prazo indicado também pelo governador Eduardo Leite nesta quinta-feira (5), após reunião com os empreendedores.

O diretor da DC Set, uma das sócias da futura operação, Eugenio Corrêa, informou que o Iphan fez vistoria nas instalações e determinou duas mudanças, uma na cobertura que foi feita em frente aos contêineres onde terão as operações de gastronomia, virados para o berço do Lago Guaíba, e outra na faixa ocupada pelas mesinhas para clientes dos estabelecimentos.

Segundo Corrêa, o telhado terá de ser de vidro e não de cobertura fechada. "Acabamos fazendo a estrutura atendendo a pedido dos operadores devido ao sol em horário de pico do dia. Isto não estava no projeto original aprovado no Iphan", admite Corrêa. A constatação de que a estrutura não estava contemplada ocorreu em vistoria recente de técnicos do patrimônio. Foi alegada a questão de sombreamento, para quem avista o conjunto dos armazéns do lago, diz Corrêa. Com a mudança, houve aumento do custo do empreendimento que era de R$ 6 milhões.

A segunda exigência pode se tornar um entrave para o Embarcadero, diz o diretor da DC Set. O Iphan quer que haja redução de 20% a 30% na área onde ficarão as mesas, entre os contêineres e o berço do lago. O instituto teria considerado que há pouco espaço para passeio. Corrêa avalia que a diminuição de mesas compromete o retorno para os estabelecimentos.

Reunião entre os empreendedores e a direção do Iphan no Estado está marcada para a próxima terça-feira (10) para tratar da alteração. Corrêa diz que espera sensibilidade do órgão para que seja implementada solução que não inviabilize o negócio. O diretor cita que não haveria uma regra sobre a largura da área com as mesas. Segundo ele, alguns operadores já começaram a fazer a instalação nos contêineres. Entre os restaurantes confirmados para o cais Press, 20Barra9, Famiglia Faccin, Wills, Isoj Sushi e Amiche.

A operação de lazer ocupa área entre o fim do cais e a Usina do Gasômetro. Os armazéns que estão no trecho não são tombados, mas também não terão instalações. Na área ao ar livre, terá quadra de beach tennis, praças e passeios.

O Embarcadero foi lançado numa parceria com o antigo consórcio, no começo de 2019. Chegou a ser anunciado que parte da estrutura funcionaria no aniversário da Capital do ano passado. A data foi revista em dois momentos: devido à necessidade de licenciamentos do projeto e pela rescisão do contrato do Estado com os antigos concessionários, que ocorreu em maio de 2019.