Receita das Empresas Randon supera R$ 5 bilhões em 2019

Com receita líquida consolidada de R$ 5,1 bilhões, incremento de 19,5% sobre 2018, e 2% acima da projeção inicial para o ano, as Empresas Randon, de Caxias do Sul, alcançaram, em 2019, o melhor resultado em suas sete décadas de história. Também foi expressivo o lucro líquido do período, de R$ 247,6 milhões, com expansão de 63%, e margem de 4,9%. O conglomerado consolidou faturamento total de R$ 7,3 bilhões, incremento de 21%; lucro bruto de R$ 1,3 bilhão, alta de 24%; e Ebitda de R$ 690,7 milhões, avanço de 23%.

Os resultados foram apresentados na manhã desta quinta-feira, por meio da publicação do balanço e de videoconferência, na qual a diretoria analisou o desempenho passado e projetou o cenário para 2020. "Mesmo com todas as dificuldades, conseguimos executar o que foi planejado", afirmou Daniel Randon, diretor-presidente, referindo-se aos resultados alinhados com o guidance anunciado em fevereiro de 2019. Só não foi alcançada a meta de receita externa, que ficou em US$ 288,1 milhões, 4% abaixo do estimado. "Sofremos com a baixa demanda em vários mercados onde atuamos", observou.

O incremento de receita se deu em função do mercado interno, de forma especial pelo volume comercializado de implementos rodoviários e caminhões pesados, decorrência da renovação de frota e expansão do agronegócio, além de indicadores econômicos mais favoráveis, como inflação e juros em baixa. Com 22.460 unidades vendidas internamente, alta de 27% sobre 2018, o ano passado registrou o segundo maior volume em implementos rodoviários para a Randon, somente atrás de 2013. A marca fechou o exercício com 34,9% de market share, 3,4 pontos abaixo do ano anterior. A divisão montadoras, que ainda produz veículos especiais e vagões ferroviários, apurou receita líquida próxima a R$ 2,3 bilhões, alta de 17%, e respondendo por 44,7% dos valores totais, 0,8 ponto inferior a 2018.

A divisão autopeças apresentou crescimento de volumes em todas as suas unidades. Segundo a companhia, os demais segmentos tiveram desafios adicionais, como a lenta recuperação do mercado de veículos leves e o complexo cenário externo. A divisão registrou receita líquida de R$ 2,6 bilhões. A Fras-le responde por cerca de 50% do valor. A Suspensys foi a empresa de melhor desempenho, com alta de 54%, para R$ 505 milhões. Na divisão de serviços, a receita líquida avançou 16%, para R$ 190 milhões.