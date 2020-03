Consórcio do Cais Mauá tem até dia 7 para deixar área na orla do Guaíba

Depois de dez anos e dois meses, o consórcio Cais Mauá do Brasil, que venceu a licitação para a sonhada revitalização do conjunto do ex-porto de Porto Alegre, tem prazo para deixar a área. O governador Eduardo Leite informou nesta quinta-feira (5), no Palácio Piratini, que o consórcio tem até este sábado (7) para desocupar os imóveis.

Os ex-empreendedores, já que a rescisão do contrato de concessão foi feita em 2019 pelo Estado e acabou sendo mantida em decisão da Justiça Federal em fevereiro, foram notificados em 27 de fevereiro sobre a saída pela Superintendência de Portos RS. O órgão, que assumiu as tarefas da antiga Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), extinta no governo de José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018), fará o inventário das condições dos ativos na área do cais, e os armazéns, com parte dos prédios tombada pelo patrimônio nacional e pelo municipal. O Estado vai cobrar indenização de R$ 7 milhões do consórcio.

A partir de agora áreas do governo começam a tratar com a União do desmembramento e da revisão da diagonal do antigo porto para poder colocar em marcha a meta de vender ou permutar áreas com o setor privado para poder viabilizar investimentos no setor que é tombado. Leite disse que serão feitos encontros no Ministério da Infraestrutura para agilizar a pretensão. "Isso é fundamental para redesenhar o novo modelo de negócio", condiciona o chefe do Executivo.

Depois disso, estudos devem ser feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para modelar o tipo de negócio a ser seguido para a exploração privada. Levantamento da área de Planejamento indicou que terrenos e armazéns são avaliados em R$ 600 milhões. O governador avalia que esta etapa, que antecede o lançamento do edital para um futuro operador, deve se prolongar por todo este ano. Para 2021, Leite avalia que é possível dar a largada na oferta ao mercado.

contêineres pretos que já estão sendo instalados e que chamam a atenção de quem faz passeio pelo Lago Guaíba Leite se reuniu também nesta quinta-feira com os sócios do projeto do Cais Embarcadero, que está sendo montado em parte do cais, no trecho mais próximo da Usina do Gasômetro. Os, terão operações de alimentação e produtos. O projeto foi acertado com os ex-concessionários. O governador informou que o exame feito pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) indicou que o empreendimento pode ser feito, com dispensa de licitação.

remuneração ser paga por meio de manutenção da área Já foram montados oito contêineres O Estado vai acertar agora como será o pagamento do uso da área pela Tornak Participações e Investimentos e DC Set, que lideram o empreendimento. Uma possibilidade é a, seja na conservação do ambiente e dos prédios, hoje muito deteriorados. A negociação será feita pela PGE e as empresas.

A previsão de abertura ficou para abril. Havia expectativa que pudesse ser ainda em março para o aniversário da Capital, comemorado em 26 de março, mas depende de ajustes nas instalações, após vistoria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) que fez exigências em relação ao tipo de telhado usado em frente aos contêineres e para recuo de mesas que estão previstas em frente às operações de gastronomia, informou o diretor da DC Set Eugênio Corrêa.

Já o estacionamento que também foi herdado do período do consórcio terá de deixar a área. Leite explicou que o tipo de serviço terá de ser licitado, o que deve ser feito a partir de agora. Com a saída da atual empresa, o governo negociará com a EPTC a instalação de vagas públicas.