IBGE abre concurso com 13 mil vagas temporárias no RS para o Censo 2020

O IBGE lança nesta quinta-feira (5) dois processos seletivos para contratação de profissionais temporários que atuarão no Censo Demográfico. No Rio Grande do Sul, o número de vagas chega a 12.899 e em todo o Brasil serão contratadas mais de 208 mil pessoas.

Um dos processos seletivos é para contratar os recenseadores, que realizarão as entrevistas em todos os domicílios do Estado. Serão mais de 11 mil recenseadores, com vagas em todos os 497 municípios gaúchos. O nível de escolaridade exigido é Ensino Fundamental completo e os recenseadores serão remunerados por produtividade.

A outra seleção é para agentes censitários municipais (ACMs) e agentes censitários supervisores (ACSs), com escolaridade exigida de Ensino Médio completo. As remunerações dessas duas funções são de R$ 2.100 para ACM e R$ 1.700 para ACS. Para estes postos, há 1.744 vagas no Rio Grande do Sul, distribuídas em centenas de cidades gaúchas.

Os ACMs serão responsáveis pela coordenação da coleta do Censo 2020 em cada município, enquanto os ACSs vão supervisionar o trabalho dos recenseadores. Essas duas funções estão no mesmo processo seletivo. Os melhores colocados em cada município ocuparão a vaga de agente censitário municipal. Os demais serão agentes supervisores.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Os profissionais contratados temporariamente pelo IBGE também terão direito a férias e 13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelo edital, que pode ser conferido no site da Cebraspe (www.cebraspe.org.br<https://www.cebraspe.org.br/>).

Provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas

Para ambas as funções dos processos seletivos, as provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. Os exames para ACM/ACS serão em 17/5 e para recenseadores em 24/5. A taxa de inscrição é de R$ 35,80 para ACM/ACS e de R$ 23,61 para recenseador. As inscrições estão abertas no site da Cebraspe e se estendem até o dia 24 de março.

Os candidatos a recenseador farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Matemática, 5 sobre Ética no Serviço Público e 25 de Conhecimentos Técnicos.

Os candidatos a ACM/ACS farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 de Ética no Serviço Público, 15 de Noções de Administração/Situações Gerenciais e 20 de Conhecimentos Técnicos. Toda a documentação referente ao conteúdo programático estão no edital.