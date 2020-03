Bento Gonçalves recebe Fórum de Desenvolvimento

O Lide-RS (Grupo de Líderes Empresariais) realiza, no próximo sábado, das 8h às 12h30min, no Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), o Fórum de Desenvolvimento Lide Bento Gonçalves, que irá discutir temas relacionados à desburocratização, ao turismo e ao desenvolvimento econômico.

Com formato de welcome coffee e duração de quatro horas, o encontro terá a apresentação de três painéis com os temas "Turismo como motor do desenvolvimento social", "Rio Grande do Sul e Brasil 2020 - Desafios e oportunidades" e "Caminhos para empreender". Ao final, haverá um debate entre empresários e palestrantes.

Estão confirmados o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel; o presidente da Unedestinos - União Nacional de CVBs e Entidades de Destinos, Toni Sando; e o fundador da operadora e agência de viagens CVC e dono do Grupo Hoteleiro GJP, Guilherme Paulus.

O presidente do Lide-RS, Eduardo Fernandez, considera que o Fórum de Desenvolvimento visa debater ações que impactem na melhoria da competitividade do Estado, gerando mais investimentos e empregos, e que também é uma oportunidade de reunir empresários de diversos segmentos econômicos. "A presença do secretário Paulo Uebel demonstra a proximidade das ações do governo federal e das reformas que estão sendo implementadas para melhorar o ambiente de negócios do Brasil", destaca.

Já para o presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, Rogério Capoani, "os painéis do Fórum de Desenvolvimento Lide são uma valiosa oportunidade para os empreendedores de Bento Gonçalves e região conhecerem edificantes exemplos de negócios bem-sucedidos e assertivas práticas de gestão, contextualizados diante dos atuais cenários nos âmbitos estadual e federal".

Outro importante atrativo, segundo Capoani, é o fomento ao networking, estimulando a formatação de futuras alianças e parcerias para o desenvolvimento de projetos com evidentes ganhos coletivos. "Bento Gonçalves, uma cidade empreendedora e com pujante vocação turística, tem muito a extrair dessa programação. Estimulando essa sinergia, o CIC-BG fica muito satisfeito em ser apoiador do fórum Lide, viabilizando sua inédita realização no município, um evento capaz de agregar importantes contribuições para o desenvolvimento do potencial de toda a região", afirma.

O prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, lembra a veia empreendedora da comunidade e "a força de quem faz acontecer". "O trabalho é a bússola de Bento Gonçalves, e a realização do Fórum de Desenvolvimento do Lide reforça esse nosso pendor. Temos certeza de que não há avanço social e qualidade de vida sem a geração de renda e o surgimento de novos negócios."

SERVIÇO