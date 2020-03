Companhia de voos low cost para Buenos Aires já opera em Porto Alegre

Às 19:25 desta terça-feira (3), partiu do Aeroporto Salgado Filho o voo inaugural da Flybondi, com direito a batismo com um arco de jatos de água. A companhia é a primeira a oferecer voos diretos entre Buenos Aires e a Capital gaúcha, com um grande diferencial: serão viagens low cost (baixo custo).

Basta entrar agora no site da companhia aérea para adquirir, por exemplo, os últimos lugares do voo das 19h15min para a capital argentina por apenas R$ 325,70, preço bem abaixo das demais opções, que não realizam voos diretos.

O preço do bilhete varia de R$ 330,00 a R$ 579,00 por sentido. Curiosamente, os voos mais caros do site, nesta terça-feira (3) são os bilhetes com mais antecedência - apenas os marcados para 2021 alcançam o preço máximo. O tíquete para a ida do voo inaugural custava R$ 414,70 - R$ 292,00 pela passagem e R$ 122,70 (taxas e impostos). Isso acontece porque a companhia tem uma frota única de aviões, faz alto uso diário de cada aeronave, trabalha na otimização dos tempos nas escalas e garante a capacidade máxima dos aviões, sem distinção de classes.

E mais: como o voo é curto e de baixo custo, há muitas coisas geralmente inclusas no preço que entram como "extras" para serem adquiridos por passageiros. A passagem inclui bagagem de até 10kg, mas, para quem precisa despachar mala de até 20kg, o preço é de R$ 103,38 por trecho. Para levar equipamentos esportivos ou musicais, são R$ 112,27. Um café ou chá a bordo, por exemplo, custa R$ 4,79. Há outras opções no menu. Para escolher previamente um assento, o preço varia de R$ 9,00 a R$ 34,00, dependendo do lugar.

Uma outra forma da companhia economizar é não oferecendo check-in presencial. Este, então, deverá ser feito on-line. Caso o passageiro não saiba ou não consiga fazê-lo, pagará R$ 12,60 para imprimir o bilhete no aeroporto.

Em Porto Alegre, os voos ocorrerão às terças, quintas e sábados.

O aeroporto El Palomar, o primeiro low cost da América Latina, está localizado na grande Buenos Aires e fica a 18km da capital federal. O acesso a ele fica a 150m da estação rodoviária El Palomar, da linha San Marín, que liga o aeroporto à estação Retiro San Martín, no centro de Buenos Aires. O deslocamento também pode ser feito por trem por 33 pesos argentinos em uma viagem que dura cerca de 40 minutos.