Servidores e PMs entram em choque durante votação da reforma da Previdência

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A tropa de choque da Policia Militar de São Paulo voltou a intervir para evitar a entrada de manifestantes no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), na sessão desta terça-feira (3) convocada para a votação do segundo turno da reforma da Previdência paulista.

Por causa das manifestações, a PM revidou com spray de pimenta e disparos não letais os servidores que protestam contra a medida, arremessando objetos.

A sessão no Plenário da Casa continua ocorrendo, apesar do forte clima de disputa do lado de fora. Mais cedo, os parlamentares aprovaram um requerimento para que a votação da reforma da previdência fosse nominal.