Estiagem já casou perdas diretas de mais de R$ 5 bilhões no milho e na soja

A estiagem que segue avançando no Rio Grande do Sul, e que em breve pode se configurar em uma seca, já casou uma perda direta e irrecuperável de quase R$ 5 bilhões apenas com os danos já confirmados nas lavouras de milho e soja.

O prejuízo para o Estado como um todo, porém, é muito maior. Isso porque o cálculo feito pela Emater, que divulgou nesta terça-feira (3), na Expodireto, a nova estimativa da safra 2019/2020, leva em conta apenas 1,2 milhão de toneladas perdidas no milho e 3,2 milhões de toneladas na soja e que deixaram de ser comercializados pelo produtor.

Segundo o levantamento feito a campo até o dia 28 de fevereiro a quebra na soja já alcançou 16% das lavouras. Pelo mais recente levantamento da Emater, as 19,7 milhões de toneladas previstas no início do plantio para a colheita de 2020 deve recuar para 16,5 milhões. Número que ainda poderá ser revisto para baixo, alertou o secretário da Agricultura, Covatti Filho.

“Não há perspectiva de chuva para os próximos dez ou quinze dias, justamente com a soja em fase de enchimento”, ressalta Covatti.

No milho em grão, que é comercializado no mercado, ao contrário do milho silagem, utilizado na alimentação animal, a retração registrada é de 5,95 milhões de toneladas para 4,7 milhões - ou seja, 1,2 milhão de toneladas a menos, perda de 21%. No caso do milho silagem, as dificuldades podem ser consideradas ainda mais extensas, explica o Alencar Rugeri, diretor técnico da Emater. De 12,5 milhões de toneladas prevista no início do ciclo, a produção caiu para 9,9 milhões. São 2,5 milhões de toneladas a menos para ração animal.

“Ou seja, ainda se soma ao dano a necessidade que o produtor terá de comprar fora do Estado o insumo para alimentação de animais na propriedade”, alerta Rugeri.