Flybondi faz primeiro voo Porto Alegre a Buenos Aires nesta terça-feira

A companhia aérea argentina de low cost (baixo custo) Flybondi faz o primeiro voo entre Porto Alegre Buenos Aires nesta terça-feira (3), com saída do Aeroporto Internacional Salgado Filho (Aeroporto de Porto Alegre, segundo a Fraport). O voo inaugural está previsto para decolar às 19h25min com chegada à capital portenha às 21h10min, conforme o site da companhia.

O preço do bilhete varia de R$ 330,00 a R$ 414,70 por sentido. O tíquete nesta terça-feira para a ida custa R$ 414,70 - R$ 292,00 pela passagem e R$ 122,70 (taxas e impostos). A bagagem de até 20 quilos despachada custa R$ 110,00. O passageiro paga R$ 23,00 por até cinco quilos extra de bagagem despachada.

Quando anunciou a oferta dessa viagem A companhia opera o aeroporto de El Palomar, a 18 quilômetros de Buenos Aires., prevendo para março a largada nos voos, a passagem custava entre R$ 209,00 e R$ 367,00.

Florianópolis São Paulo A Flybondi já está fazendo rotas entre, em Santa Catarina e primeira a estrear, e, ambas ligando Buenos Aires.

Em pesquisa em sites de outras companhias, os valores são bem superiores e com o detalhe que não há voos diretos entre a Capital e Buenos Aires.

Pela Latam, a conexão é no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com passagem mais barata de pouco mais de R$ 1 mil, com inclusão de bagagem de 23 quilos. A Gol também oferece voos, com valor acima de R$ 2 mil e bagagem, e conexão em Guarulhos. A Azul tem valor mais baixo, a partir de R$ 647,58, com conexão em Campinas. São todos valores para viagem nesta terça.