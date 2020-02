Mudanças no eSocial atrasam dados do Caged

A reformulação do eSocial, sistema de informação digital de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas por parte das empresas, encampada pelo governo federal, vai atrasar a divulgação dos dados do emprego formal. O resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) sobre admissões de demissões em janeiro só será conhecido na segunda quinzena de março. Os números são aguardados pelo mercado e até então, costumavam ser divulgados no mês subsequente.

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho negou a existência de falhas e informou em nota que o atraso se deve a mudança no prazo máximo que os empregadores têm para repassar as informações sobre admissões e demissões, que passou do dia 7 para o dia 15 de cada mês.

Mas, diante de dificuldades para prestar as informações em janeiro, as empresas tiveram que enviar os dados pelo sistema antigo do Caged e pelo eSocial. "A solicitação para o uso do Caged para o envio de informações foi pontual e ocorreu apenas para garantir a geração e a divulgação de informações mensais sobre emprego formal no país de forma tempestiva", justificou a Secretaria.

Para o especialista Rodolfo Torelly, ex-funcionário do Ministério do Trabalho, o atraso no cronograma revela problemas na transição dos sistemas. "O mercado está aguardando esses dados. Muita gente trabalha com planejamento, usando os dados do Caged. O Caged era um registro administrativo que sempre funcionou muito bem", lamentou.