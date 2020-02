Aeroportos e portos realizam ações preventivas

A crescente preocupação com o coronavírus fez com que as rotinas das principais entradas do Brasil de viajantes provenientes de nações que já registraram a doença fossem reforçadas.

O aeroporto de Porto Alegre e o porto de Rio Grande estão entre os complexos alertados contra o coronavírus. No porto gaúcho, a Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul publicou a Ordem de Serviço 02/20 que começou a vigorar neste mês de fevereiro e define medidas de prevenção e contenção de possíveis epidemias da doença. A determinação estabelece que as embarcações que tenham passado por países com casos do vírus e também nações que venham a ser definidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como locais de risco deverão cumprir um prazo mínimo de espera de 14 dias do lugar de partida até a atracação em Rio Grande.

Uma vez identificado tripulante ou passageiro com caso suspeito, a superintendência dos Portos informará aos órgãos de saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O diretor de qualidade, saúde, meio ambiente e segurança da Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul, Henrique Ilha, reforça que os cuidados tomados valem tanto para embarcações de carga como para cruzeiros. O dirigente adianta ainda que nos próximos dias será feito um treinamento, com participação da Anvisa, para agentes que atuam na atividade portuária.

Informe sonoro alerta passageiros no Salgado Filho