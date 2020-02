Movelsul terá estrutura para monitorar coronavírus

Diante da expectativa da chegada de um grande número de empresários do exterior, a comissão organizadora da Movelsul Brasil 2020 confirmou, por meio de nota oficial, que adotará procedimentos para evitar qualquer tipo de intercorrência de saúde, especialmente em relação ao novo coronavírus, durante o período de realização da feira, de 16 a 19 de março, em Bento Gonçalves. Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde foi montada estrutura para o atendimento especializado de casos suspeitos, agindo imediatamente para o isolamento de toda pessoa com sintomas correlatos à doença.

A Movelsul Brasil vai dispor de utilitários de higienização em todos os pontos de informação localizados nos pavilhões do parque de eventos. Ainda haverá serviço de ambulância e socorrista em todo o período de montagem e desmontagem para o transporte de qualquer visitante, expositor ou pessoa da equipe que necessite de atendimento. Durante o período da feira estará disponível ambulatório com serviço médico e UTI Móvel. De acordo com a secretaria, os pronto atendimentos públicos da cidade estão preparados para o recebimento de todo paciente com sintomas, bem como o Hospital Tacchini.

A comissão organizadora ressalta que, internacionalmente, os aeroportos estão operando com rigidez para evitar a saída de qualquer viajante com sintomas suspeitos. Em sua chegada ao Brasil, novamente, as autoridades alfandegárias estão agindo da mesma forma, sob orientação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde. Observa que o governo federal já anunciou que pode barrar, a qualquer momento, voos de países com casos confirmados.

A Movelsul Brasil 2020 deve reunir o maior número de importadores, lojistas, distribuidores e empresários internacionais de sua história, o dobro comparado à edição de 2018. Só de importadores são 100 de mercados-alvo de interesse. Foi definido um novo formato para as rodadas de negócios internacionais, com base na prioridade das indústrias moveleiras e no modelo de outros eventos, alinhado com as tendências mundiais do segmento. A agenda desses empresários será livre para a negociação com os expositores que melhor lhes interessar. O Sindmóveis Bento Gonçalves, entidade promotora da Movelsul Brasil, realizará o Projeto Comprador dos projetos setoriais Orchestra Brasil e Raiz, que promovem a internacionalização da cadeia produtiva da indústria moveleira e designers brasileiros, com apoio da Apex-Brasil.

A feira tem confirmada a participação de 250 expositores dos segmentos de móveis de alta escala, decoração, planejados e mobiliário corporativo, que ocuparão 30.458 m2 de área. A organização espera atrair em torno de 30 mil visitantes.