Tecnologia melhora transportes marítimo e aéreo

O avanço tecnológico possibilita mais comodidades para as pessoas, e esse maior conforto e agilidade podem ser percebidos em diversos setores, entre os quais o de transporte de passageiros pelos modais aéreo e marítimo. Um exemplo recente de aprimoramento foi o começo do uso de QR Code para facilitar embarques e desembarques em cruzeiros internacionais, que começou a ser adotado neste ano no porto de Santos.

A Polícia Federal (PF), a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil), a Costa Cruzeiros, a MSC Cruzeiros e a Pullmantur lançaram, em parceria, um guia ilustrado que, além de estimular a antecedência, mostra como preencher o Pré-Cadastro Migratório (formulário que está disponível no site da PF) e gerar um QR Code que, inicialmente, deverá ser levado impresso, mas, depois, poderá ser armazenado no celular, sendo válido para saídas e retornos ao País. No momento, a ação poderá ser utilizada apenas no porto paulista, mas o plano é estendê-la para todo o Brasil, gradativamente.

O presidente da CLIA Brasil, Marco Ferraz, ressalta que a realidade dos portos no Brasil ainda está muito distante da dos aeroportos, pois, nesses últimos complexos, a operação é mais simples e moderna. O dirigente recorda que, nos aeroportos, é muito mais fácil fazer o check-in do passageiro, por exemplo. "Queríamos alguma coisa nesse sentido para os portos, porque a quantidade de usuários é muito grande, o maior navio que temos aqui é para 5,3 mil pessoas", destaca o dirigente.

Ferraz frisa que ter uma tecnologia que agilize o embarque e o desembarque, assim como facilite a checagem dos passaportes pela Polícia Federal, é algo benéfico para todos. O pré-cadastro dos documentos pode ser feito no site da PF 10 dias antes de cada conexão (os passageiros precisam apresentar os documentos ao sair e ao entrar no País). O presidente da CLIA Brasil detalha que a maior quantidade de embarques e desembarques internacionais no País, através de transporte feito por navios, ocorre no porto de Santos, seguido do Rio de Janeiro e, depois, Itajaí (SC). A ideia é que esses sejam os próximos complexos a contar com a solução do QR Code, uma meta para ser alcançada a partir de 2021. Ferraz reitera que, com a iniciativa evoluindo, a medida será estendida a todos os portos que possuem esse tipo de atividade, inclusive Rio Grande. Apesar do porto gaúcho ser mais vocacionado para cargas, também recebe embarcações que têm outras finalidades.

O navio de passageiros MS Marina, bandeira das Ilhas Marshall, atracou, na quinta-feira passada, no Porto Novo, cais público do porto rio-grandino. A embarcação com mais de 1,1 mil passageiros fez escala na cidade antes de seguir viagem para o Uruguai. O transatlântico é o terceiro da temporada deste verão que passa por Rio Grande e outro está previsto para atracar no dia 29 de fevereiro.

Assim como o desenvolvimento de soluções para o embarque e desembarque nos navios, Ferraz comenta que, nas próprias embarcações, vários recursos tecnológicos estão sendo empregados. Ele lembra que há aplicativos que podem ser instalados nos celulares dos passageiros para visualizar todas as atividades que estão acontecendo no cruzeiro, sendo possível fazer reservas nos restaurantes da embarcação ou obter detalhes dos shows que estão ocorrendo. Também há assistentes virtuais, que respondem a comandos de voz, e robôs que fazem drinks. "Inovação é uma tendência e uma característica dos navios de cruzeiro", enfatiza.

