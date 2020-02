Grêmio: com quase 90% de cotas vendidas, 1º hotel de time de futebol já está em obras

Grêmio de Renato Portaluppi vai ter de correr atrás do prejuízo Enquanto ode Renato Portaluppi vai ter dede não ter arrematado o título do primeiro turno do Gauchão, em outro campo, o dos negócios, o ritmo é acelerado no ramo imobiliário que renderá receita de marketing. O Tricolor foi pioneiro ao lançar, no fim de 2019, o primeiro hotel com a grife de um time de futebol do Brasil, o Moinhos 1903, referência direta à fundação do clube gaúcho. E como estão as vendas?

608 cotas que compõem o condo-hotel Das- modalidade regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por ser uma modalidade de investimento, 534 já foram vendidas (88% da oferta), segundo a incorporada Melnick Even, parceira do Grêmio nessa empreitada. A comercialização já soma R$ 85 milhões. A expectativa inicial com a venda de todas as unidades é de R$ 100 milhões. Ou seja, faltavam na sexta-feira (21), antes do feriadão de Carnaval, apenas 74 cotas.

contrato do Grêmio e Melnick Even O Tricolor ganha em royalties e na promoção da marca associadas à operação do futuro, que já começou a ser erguido na rua Dr. Timóteo, 577, no bairro Moinhos de Vento. O hotel deve ficar pronto em 2022. Oé de seis anos, prazo que começa a contar na operação do empreendimento. O apart-hotel será usado nas concentrações de pré-jogo do Tricolor.

O diretor comercial da Melnick Even, Michel Gasparin, diz que a velocidade de vendas do empreendimento é o dobro da planejada. "A previsão é esgotar até fim de marco", projeta Gasparin. Com a demanda, o valor da cota das 144 unidades previstas para os fez andares, subiu. Na largada, em novembro do ano passado, o investimento era de R$ 160 mil (quitação na entrega do empreendimento), valor mais baixo, e agora só tem disponível cota a R$ 190 mil. A rentabilidade bruta é prevista em 0,7% ao mês.

Áreas do hotel terão ambientes para atrair a atenção do torcedor gremista. Foto: Luzia Prado/JC

Algumas características do produto Moinhos 1903 devem alavancar os ganhos, apostam os dois parceiros. Como um dos drives de receita é formado pelos royalties, quanto mais itens, como material, for vendido ou atrair fluxo em eventos que serão feitos no hotel - como em dia de jogos, mais o Grêmio aumenta seu caixa. Uma ideia é associar hospedagem a quartos usados pelo elenco e comissão técnica em concentrações. O hóspede poderá escolher ao reservar quartos.