Soprano investe em núcleo de inovação em Florianópolis

A Soprano investiu R$ 500 mil na estruturação de um núcleo de inovação, chamado de Espaço Fidati, sediado junto ao prédio do Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas (Celta), em Florianópolis (SC). A iniciativa, em cooperação com a Fundação Certi (Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras), busca o desenvolvimento de novas soluções para o mercado por meio da parceria com startups e um ecossistema que gera valor, aproximando ainda mais a empresa da tecnologia e da inovação.

O núcleo contemplará, inicialmente, a unidade de fechaduras e ferragens com o objetivo de facilitar a vida das pessoas, gerando a melhor experiência em acesso e segurança. A ação tem como meta dobrar, em dois anos, o percentual de faturamento da unidade na linha de inovação, que, atualmente, responde por pequena parcela.

"Trabalhar com open innovation significa buscar a sabedoria fora da empresa, ampliando o relacionamento com startups, escolas, universidades e alianças estratégicas. Com o Espaço Fidati, consolidaremos nossos valores de inovação e empreendedorismo", comenta Sérgio Luís Smidt, diretor de Negócios da Soprano, sediada em Farroupilha. Na sequência, as outras seis unidades do grupo também serão inseridas no processo.

A empresa, no entanto, não limitará o desenvolvimento de novas soluções apenas a startups relacionadas à Fundação Certi. "As portas estarão abertas a todas as empresas que apresentem projetos inovadores alinhados com a nossa proposta e estratégia de negócio, como inteligência artificial e internet das coisas, por exemplo", reforça o executivo.

Criado em 1986, o Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias Avançadas é uma incubadora da Fundação Certi. Atualmente, mantém 45 empresas de base tecnológica que geram cerca de 800 empregos diretos, e o faturamento anual das incubadas alcança, aproximadamente, R$ 56 milhões. A incubadora já colocou no mercado 104 novas empresas, que, hoje, faturam R$ 9,8 bilhões, considerado o maior volume de receita de empreendimentos nascidos em incubadoras do País.