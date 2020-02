Transformação digital exige capacitação de trabalhadores

Fator determinante para a competitividade da indústria, a transformação digital pela qual as empresas brasileiras vêm passando exigirá do setor muitos investimentos em capacitação de mão de obra. "Trabalhadores, cuja ocupação anterior demandava esforço físico, precisarão se qualificar para não perder os empregos", avalia o diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Rio Grande do Sul (Senai-RS), Carlos Artur Trein.

A Indústria 4.0, como vem sendo chamada essa fase de transformação, tem alterado a engrenagem industrial com novos processos, produtos e modelos de negócios, e tornará obsoletos os sistemas convencionais. Para auxiliar neste processo, o Senai-RS tem ofertado uma série de cursos técnicos e de especialização com foco nessas capacitações.

Em esfera nacional, especialistas do Senai apontam que a recuperação econômica esperada para os próximos anos, embora lenta, ainda vai requerer que os setores produtivos invistam em bens de capital, o que impulsionará a demanda por formação na área de metalmecânica, só para dar um exemplo. A análise é feita a partir de estudo realizado em agosto do ano passado para subsidiar a oferta de cursos da instituição, que sinaliza que as profissões ligadas à tecnologia serão as que terão maior crescimento no decorrer de quatro anos.

Especialistas sobre o tema são unânimes ao afirmar que a tendência é que a maior demanda por serviços de Tecnologia da Informação (TI), operação de sistemas fabris e controle de qualidade aumentem o nível de exigência em relação aos empregados. Para eles, será preciso se inserir nessa revolução tecnológica para garantir sua atuação no mercado de trabalho.

Na contramão, o resultado de uma pesquisa realizada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) com mais de 2 mil brasileiros com idades entre 16 e 29 anos aponta que somente 20% dos entrevistados têm ideia de que as profissões do futuro exigirão conhecimento em tecnologia. "Esses dados mostram que, se não houver políticas e ações que conscientizem os jovens para a transformação digital, não haverá mão de obra qualificada para atender à demanda do setor produtivo no futuro", alerta o líder dos Projetos de Competências Digitais da ABDI, Eduardo Rezende.

Usar a tecnologia e a integração de sistemas e dados para aprimorar o controle e o andamento do fluxo de trabalho, por meio do monitoramento em tempo real (e, quando possível, da substituição de atividades manuais por automatizadas) não chega a ser uma novidade.

"As grandes linhas de produção (em fábricas de colchões, artigos esportivos ou móveis, por exemplo) já funcionam com maquinários específicos, e, mesmo assim, nos dias de hoje, ainda há muita gente trabalhando nessas operações", comenta ele, pontuando que é improvável que, com o advento da digitalização dos processos, ocorra extinção de vagas na indústria.

Segundo Rezende, alguns estudiosos do conceito de Indústria 4.0 - integração de players e processos em uma cadeia de fornecimento através de meios digitais - defendem que, como a automação acontece por meio de sistemas que envolvem Internet das Coisas (IoT) e computação na nuvem (ou seja, que combinam máquinas com processos virtuais mediante a ligação do maquinário à rede de computadores), será preciso gerenciar todos esses processos.

"A responsabilidade continuará nas mãos dos empregados das indústrias", frisa o gestor da ABDI, completando que, por outro lado, ainda há uma "desconexão muito grande dos jovens sobre a necessidade de se profissionalizar considerando a Indústria 4.0."

Somando 12 mil funcionários, distribuídos em nove empresas, com diferentes indústrias (2.0, 3.0 e 4.0), o grupo gaúcho Randon é um exemplo de que é possível passar pelo processo de transformação sem gerar demissões. "Com a aquisição de alguns equipamentos - que possuem nível de complexidade maior - nos últimos anos, buscamos profissionais com qualificação técnica mais abrangente", explica o diretor de Planejamento e Recursos Humanos da Randon, Daniel Martin Ely.

No entanto, diz o executivo, foram necessárias poucas contratações. "Paralelamente, realizamos um processo de capacitação interna muito forte, para que a maior parte das posições fosse ocupada por quem já estavam na empresa", destaca Ely.

País terá de qualificar 10,5 milhões no setor industrial até 2023, revela estudo do Senai

De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023, realizado pelo Senai, a ocupação de condutor de processos robotizados apresentará a maior taxa de crescimento percentual do número de empregados para o período: 22,4% de aumento nas vagas disponíveis, enquanto o crescimento médio projetado para as ocupações industriais será de cerca de 8,5%. Esse resultado reflete as mudanças tecnológicas e a automação do processo de produção, que demandará cada vez mais profissionais na área de implementação de processos robotizados. "O trabalho braçal está sendo substituído pelo processo automatizado integrado a outros processos", observa o diretor do Senai-RS, Carlos Artur Trein. Ainda de acordo com o levantamento da instituição, o País terá de qualificar 10,5 milhões de trabalhadores em ocupações industriais de níveis superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento até 2023. As vagas na indústria e também em outros setores vão demandar formação de trabalhadores nas áreas transversais (1,7 milhão), metalmecânica (1,6 milhão), construção (1,3 milhão), logística e transporte (1,2 milhão), alimentos (754 mil), informática (528 mil), eletroeletrônica (405 mil) e energia e telecomunicações (359 mil). Além de criatividade e capacidade de autogestão, competências socioemocionais serão necessárias para colocar em prática as melhores atitudes e habilidades no trabalho em equipe multidisciplinar, ressalta o diretor regional do Senai-RS. "Qualquer ocupação na indústria em maior ou menor nível terá que desenvolver competências transversais", pondera. Ele explica que profissionais com qualificação transversal são aqueles capazes de trabalhar em qualquer segmento, com pesquisa e desenvolvimento, e como técnicos de controle da produção ou desenhistas industriais. "Muitas empresas brasileiras já estão se preparando e recrutando aos poucos. E, à medida em que a indústria vai se modernizando, faz-se necessária a capacitação dos trabalhadores que já ocupam postos no setor", observa Trein. O diretor do Senai-RS avalia que o processo de transformação desse mercado de trabalho será "relativamente lento", e que deve acontecer de forma programada.

Randon está entre as gaúchas que já implementaram mudança

Com a automação da linha de corte de estamparia, a empresa passou a fabricar 130 unidades/dia utilizando apenas 20 máquinas

