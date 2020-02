São José dos Ausentes aposta no turismo

Em média, cerca de mil turistas passam mensalmente por São José dos Ausentes, calcula a secretária municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, Aline Maria Trindade Ramos. A cidade dos Campos de Cima da Serra tem despontado para o turismo de aventura e gastronômico.

Segundo Aline, no inverno, esse número tende a aumentar, muitas vezes devido à possibilidade da ocorrência de neve. A secretária de Turismo, Cultura e Meio Ambiente adianta que a perspectiva é de que o fluxo de visitantes se eleve nos próximos meses. "Os próprios donos de pousadas e hotéis, assim como os guias, sinalizam um incremento de procura nesses últimos anos", frisa. Aline reforça que muitos turistas de outros estados entram no Rio Grande do Sul pela região, vindo da divisa com Santa Catarina. Ela estima que em torno de 35% da economia do município seja alavancada pelo turismo.

Além das atrações naturais, Aline reforça que cresce constantemente a atração de praticantes de esportes como slackline (equilíbrio sobre uma fita elástica) e voo de parapente. "O turismo em São José dos Ausentes não recua mais, só tende a crescer", atesta Cleber Daniel Pazini, proprietário da TerraSul Ecotur e presidente da Associação de Pousadas e Hotéis Rurais de São José dos Ausentes (Aprhua).

De acordo com Pazini, a cidade conta com 13 empreendimentos, entre hotéis e pousadas, para receber os turistas. Entre os serviços que a empresa TerraSul Ecotur realiza estão passeios em veículos 4x4, trabalho de guia, acampamento, travessia de cânion e corrida em montanha.