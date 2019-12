Feiras e eventos são alternativas à shopping centers

Não é somente a um shopping center que o consumidor que ainda busca um presente para o Natal pode recorrer. No caso de Porto Alegre, por exemplo, há várias opções que se apresentam através de eventos ao ar livre que combinam gastronomia e a mais diversa linha de produtos artesanais, assim como feiras que concentram expositores de diversas áreas de atuação.

Rosane Casanova começou a participar de movimentações como essas há cerca de três anos e destaca que esses encontros aumentaram muito desde aquele tempo. A expositora esteve neste final de semana em feira organizada pela La Movida no parque Moinhos de Vento (Parcão) comercializando vestuários e acessórios femininos e masculinos, como pulseiras e colares. Rosane destaca que o público desses encontros tem um perfil específico, diferente do que vai a shopping centers, esses consumidores buscam produtos diferenciados. Esse foi o caso da assistente administrativa Jéssica Castro e do gerente de projetos Ronaldo Dornelles.

Jéssica procurava um presente para o amigo secreto de Natal, em uma faixa de R$ 40,00. Ela comenta que soube do evento no Parcão através do aplicativo Poa na Rua. Enquanto Jéssica olhava as opções, Dornelles acabou comprando duas pulseiras para si mesmo. No mesmo evento, Rafael Silva estava expondo calçados da Miz Shoes. O comerciante argumenta que as feiras são uma forma de ir até onde está o público e outra vantagem é que muitos seguidores da marca no Instagram comparecem nesses encontros. Ele ressalta que vários clientes foram motivados nesse final de semana pelas compras de Natal.

Já no bairro Menino Deus, na Av. Bastian 43, a Casa Flor promoveu sua 1ª Feira de Arte e Gastronomia. Uma das administradoras da Casa Flor, Berenice da Rosa Arnold, explica que o local, recentemente inaugurado, possui espaços compartilhados cuja ideia é acolher pessoas para fazer diversas atividades como tomar chá, aula de yoga, aconselhamento com advogadas, utilizar o espaço de coworking etc.

A ideia é ter pelo menos uma vez por mês uma feira sendo realizada ali, convidando expositores com produtos autorais e com itens naturais. Berenice argumenta que as pessoas estão cada vez mais valorizando esses artigos. Neste sábado (21), João Luiz Christianetti, que trabalha no ramo imobiliário, estava expondo suas facas de aço-carbono, principalmente usadas para churrasco. Já Francine Kafer, da terra pura cristais, aproveitou a ocasião para mostrar seu trabalho com pedras semipreciosas, como quartzos, ágatas, ametistas entre outras.

Outra participante, Brenda Schmidt, da marca Serena, faz cosméticos naturais e artesanais com insumos como óleos vegetais e manteigas, especialmente, de origem amazônica. Um dos destaques é o xampu sólido, em barra. Cindi Castro levou para a feira produtos terapêuticos veganos. Ela destaca que fazer o evento em um espaço como a Casa Flor é algo que estimula a cooperação dos participantes.