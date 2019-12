Mercado de seguros registra alta de 12,6%

A taxa de crescimento da arrecadação do setor de seguros chegou a 12,6% no período de janeiro a outubro de 2019, índice superior à inflação do período e a maior dos últimos seis anos. O dado divulgado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostra que os desafios do ano passado foram superados, o que abre espaço para uma previsão otimista para 2020.

"Tivemos marcos importantes que impulsionaram o mercado em 2019, como a votação da Reforma da Previdência e os novos marcos regulatórios que vão desde a Lei da liberdade Econômica até a prioridade dada, no Congresso Nacional, aos temas reformistas e a desregulamentação da economia. São mudanças que vão elevar o grau de competição entre agentes econômicos, gerando maior eficiência na vida nacional", avaliou Marcio Coriolano, presidente da CNseg.

O dirigente lembrou ainda que o setor se destacou pela resiliência, com aumento de eficiência operacional, ganhos de produtividade e solvência, o que ajudou a ampliar a base de seguros. "Estamos trabalhando com regulamentações para facilitar que o mercado de seguros opere de forma mais simples na palma da mão e que grande parte das operações possam ser feitas pelo celular. O setor ainda tem muito a se desenvolver", ponderou.

Para Leandro Fonseca, da Agência Nacional de Saúde (ANS), mostrou o amplo crescimento da adesão da população aos planos de saúde complementar, que hoje já asseguram 47 milhões de pessoas no País. "Temos ainda muito o que fazer para renovar o mercado e acredito que o crescimento econômico do país previsto para 2020 vai acelerar ainda mais a ampliação do número de segurados", previu.

O presidente da Federação Nacional dos Seguros Gerais (Fenseg), Antonio Trindade, mostrou também otimismo com o atual cenário de juros e inflação baixos e espera um crescimento da arrecadação do setor de seguros gerais em 2020, visto que, em 2019, seu maior motor, que é o seguro de automóveis, foi muito impactado pela redução das vendas de veículos e, principalmente, pela "concorrência desleal das empresas de proteção veicular".