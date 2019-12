Número de empresas inadimplentes chega a 6 milhões em outubro

O número de empresas inadimplentes chegou a 6 milhões em outubro deste ano, o maior da série histórica, desde 2016, quando a Serasa Experian começou a fazer o levantamento. O número é 9,1% maior do que o do mesmo mês do ano passado, quando havia 5,5 milhões de empresas nessa condição, e 0,4% maior, quando comparado com setembro deste ano. A Serasa Experian, autora do levantamento, presta serviços informativos para apoio na tomada de decisões das empresas.

Segundo a Serasa, o indicador foi impulsionado pela negativação de companhias com cinco a dez anos de existência, que representam 30,6% de todas as organizações com contas em atraso.

O economista da Serasa Experian Luiz Rabi explicou que, enquanto os empreendimentos mais recentes buscam crédito para criar e estabilizar os negócios, os mais antigos usam os valores para crescer. De acordo com Rabi, com o crescimento econômico abaixo da expectativa em 2019, muitas empresas não conseguiram transformar os investimentos em vendas e tornaram-se inadimplentes.

O setor de serviços teve representatividade de 49,8% dentre todas as organizações negativadas em outubro deste ano. Em seguida, vieram comércio (40,8%), terceiro setor (0,2%) e financeiro (0,1%).

Comparando o aumento de inadimplentes em cada setor com o resultado do ano anterior, o número de empresas do terceiro setor nessa situação aumentou 25,3%. Em seguida, vieram as dos setores financeiro (11,7%), de serviços (11,5%) e comércio (6,2%).

