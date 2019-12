Lide-RS defende mobilização de empresários para avanço de reformas

A necessidade de os empresários fazerem pressão para que as reformas planejadas pelos governos federal e estadual na estrutura estatal sejam aprovadas foi destacada pelo presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul (Lide RS), Eduardo Fernandez, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18), na sede da entidade, em Porto Alegre.

Segundo Fernandez, os governos estão buscando realizar pautas que beneficiam o investimento privado e a melhoria das contas públicas, como os projetos das reformas administrativa e tributária, no âmbito federal, e o pacote da Reforma RS, do governo de Eduardo Leite. No entanto, o presidente do Lide-RS lembra que deputados e membros do Executivo sofrem fortes pressões de corporações contrárias às mudanças, enquanto os representantes da sociedade que apoiam as reformas não tão eficazes em sua mobilização.

“As corporações costumam ser melhor organizadas para esse tipo de pressão. O empresário tende a achar que sua preocupação tem que ser em administrar seu negócio. Mas é preciso se dar conta que o maior sócio de uma empresa é o governo, apenas pela quantidade de impostos que temos que pagar”, afirma Fernandez. “Temos que nos posicionar e não ficar em cima do muro. Precisamos de uma mudança de cultura, talvez ser mais barulhentos. Se não houver pressão das entidades, as reformas não passarão”, destaca o dirigente.

O presidente do Lide-RS acredita que 2019 já apresentou um cenário bastante positivo para os empreendedores, com aprovação de pautas importantes na área econômica e a melhoria do ambiente de negócios. No entanto, destacou que as reformas propostas pelos governos federal e estadual são necessárias para gerar um ambiente melhor de negócios em 2020. De acordo com Fernandez, a entidade acredita que, se os projetos forem aprovados, o Brasil pode ter um crescimento de 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, enquanto o Rio Grande do Sul pode ter elevação de 2,4%. Para 2021, em um cenário onde as mudanças foram realizadas, o crescimento previsto para o País é de 3,5% a 4%, e o do Estado é de 3%.

Em relação às atividades do Lide RS (entidade que reúne, no Estado, 169 empresários com faturamento anual superior a R$ 50 milhões), Fernandez lembra que vários eventos estão programados para o próximo ano. No dia 14 de fevereiro a entidade irá receber o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para falar sobre o andamento da pauta de reformas no Congresso Nacional. Em 7 de março, em Bento Gonçalves, será realizado um fórum sobre a reforma administrativa, com membros da equipe econômica do governo federal. Já em maio, deverá ser realizado um evento com a presença de Ilan Goldfajn, ex-presidente do Banco Central (BC).