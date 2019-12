Praia de Belas celebra conquista de novas lojas

Acumulando bons números neste ano, a administração do shopping Praia de Belas estima que fechará 2019 com um público de mais de 15 milhões de pessoas e um crescimento superior a 10%. Ainda neste ano, o shopping vai inaugurar a primeira filial da cantina italiana Pecorino Bar & Trattoria e uma nova loja da telefônica Tim. Os empreendimentos se somam às mais de 20 aberturas de lojas e serviços neste ano, que incluem lojas como Belshop, L'Occitane, Swarovski e Prata Fina.

O Praia de Belas também inaugurou sua primeira arena de jogos integrada a uma megastore, a MP3 Arena eSports, onde ocorrem torneios de jogos como Fortnite e Counter Strike: Global Offensive. Em 2020, já está programada a inauguração de uma loja de Jorge Bischoff, além de uma nova operação da Adidas e a inauguração da filial da rede de fast foods KFC.

Entre os investimentos na área de alimentação, o maior do ano foi a instalação de um hub para recepcionar os pedidos via aplicativo iFood. De acordo com o gerente-geral do shopping, Marcelo Borba, o projeto é uma parceria do iFood com o grupo Iguatemi, fazendo com que o algoritmo privilegie as lojas do Praia de Belas dentro do aplicativo. "Há um serviço de mensageiros do próprio hub que vai até a loja, pega o pedido e já põe na mão do entregador", explica.

O acesso fica na parte externa, na avenida Praia de Belas, e é conectado via elevador com a área de serviço da praça de alimentação. Foram mil pedidos feitos pelo aplicativo nos primeiros cinco dias de operação.

O shopping também pretende dar continuidade às exposições temáticas. Neste ano foram seis eventos exclusivos, entre eles, a exposição sobre o programa infantojuvenil Castelo Rá-Tim-Bum, a mostra comemorativa dos 90 anos do personagem Mickey Mouse e a Arena de Slime da Nickelodeon, além de outros eventos, como a Exposição da História da Polícia Civil, que, de acordo com estimativa do shopping, atraiu cerca de 150 mil pessoas, mesmo número de pessoas que já visitaram a decoração de Natal do shopping. No geral, foram 548 mil visitantes nas ações promovidas pelo shopping. No começo de 2020, uma exposição sobre o filme Frozen II será montada no terceiro piso.

Os bons números apresentados pelo Praia de Belas vêm acompanhados de uma iniciativa da holding que comanda o shopping em expandir sua participação nos próprios empreendimentos. O grupo Iguatemi Empresas de Shopping Centers, presidido pelo empresário Carlos Jereissati Filho, aumentou a participação societária no shopping para 57,55%. "É motivado por apostarmos nos principais ativos que a companhia tem, o Praia de Belas é um shopping de 28 anos, os números, hoje, são extremamente satisfatórios", disse Borba. "Por essa razão, tendo a oportunidade, a companhia decidiu comprar 20% de outro sócio por quase

R$ 175 milhões."