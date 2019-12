Julgamento da térmica Rio Grande fica para 2020

Não será em 2019 que haverá uma definição sobre um projeto que demora para sair do papel: a usina a gás natural liquefeito (GNL) em Rio Grande. Estava prevista para essa terça-feira (17) a análise da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) do pedido de reconsideração interposto pela Termelétrica Rio Grande S.A., pelo governo do Estado, pela prefeitura de Rio Grande e pela Fiergs quanto à revogação da autorização do empreendimento. No entanto, o diretor da Aneel Efrain Cruz pediu vista do processo e, como era a última reunião deste ano, a decisão ficará para 2020.