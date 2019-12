Bolsas da Ásia seguem NY e fecham em alta com visão positiva de acordo comercial

As bolsas asiáticas fecharam em alta significativa nesta quarta-feira (17), seguindo o tom positivo de Wall Street, em meio a uma percepção mais favorável do acordo comercial preliminar anunciado por EUA e China no fim da semana anterior. Nos negócios da China continental, o Xangai Composto subiu 1,27%, a 3.022,42 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,33%, a 1.708,78 pontos.