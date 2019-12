Aeroporto de Porto Alegre amplia número de rotas internacionais

Porto Alegre ampliou as opções de rotas aéreas internacionais. A Cabo Verde Airlines acaba de estrear seus voos, com a primeira escala realizada nessa quinta-feira entre a capital gaúcha e Ilha do Sal, no país africano. Nos próximos meses, novas opções vão ser ativadas, conforme a Fraport, concessionária do aeroporto.

O voo inaugural da Cabo Verde Airlines, com direito a batismo da aeronave, saiu às 20h55min, hora local em Porto Alegre, com previsão de chegada no país africano às 7h55min.

A rota terá, agora, duas ligações por semana, às quartas e sextas-feiras entre Ilha do Sal e Porto Alegre, e às quintas-feiras e sábados, entre Porto Alegre e Sal. A partir de 23 de dezembro, terá início uma terceira ligação, com saídas de Cabo Verde às segundas-feiras e de Porto Alegre às terças, informou a companhia. Segundo o site Ponte Aérea, a ampliação de opções e mesmo a operação sem atrasos dependem da homologação de mais aeronaves para os voos.

Ainda neste mês, a Gol vai começar a voar para Punta Del Este, destino que muitos gaúchos buscam ao longo do ano - e principalmente no veraneio. Em março de 2020, a previsão é que a Avianca Colômbia ative ligação com Bogotá, capital do país. "Operações são previstas para se iniciar no final de março", disse a Fraport, que reforça a busca da ampliação do tráfego internacional como um dos focos com as novas condições do complexo aeroportuário.

A argentina Flybondi, que deve ser a primeira low cost a atuar no Brasil, já oferta passagens para viagens entre Porto Alegre e Buenos Aires em março, com registro dos voos no sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Mesmo com essa previsão, a Fraport informou que não teve pedido da Flybondi ainda.

Sobre a nova ligação com Cabo Verde, Mário Chaves, vice-diretor-executivo e responsável de Assuntos Corporativos da Cabo Verde Airlines, destacou, por nota, a importância da nova rota. "Porto Alegre é uma cidade cheia de história e uma das maiores do Brasil", disse. A empresa também tem voos para Fortaleza, Recife e Salvador.

A Fraport informou que "tenta aprovar todos os voos solicitados, mas, eventualmente, pode ocorrer alguma restrição (o que, até hoje, não aconteceu)". Sobre restrições que a Anac colocou as novas ampliações, que estariam ligadas a condições de operação da área de posicionamento de aeronaves, a concessionária afirma que opera abaixo do número de voos que poderia e que "está trabalhando para mitigar quaisquer impactos e evitar que os novos voos não aconteçam".