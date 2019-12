Aeroporto de Porto Alegre amplia rotas internacionais

Porto Alegre ampliou as opções de rotas aéreas internacionais. A Cabo Verde Airlines acaba de estrear seus voos, com a primeira escala realizada nessa quinta-feira (12) entre a Capital gaúcha e Sal, no país africano. Nos próximos meses, novas opções vão ser ativadas, conforme a Fraport, concessionária do aeroporto.

O voo inaugural da Cabo Verde Airlines, com direito a "batismo" da aeronave na psita, saiu às 20h55min, hora local em Porto Alegre, com previsão de chegada ao Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, às 7h55min (no país).

A rota terá agora duas ligações por semana, às quartas e sextas-feiras entre Ilha do Sal e Porto Alegre, e às quintas-feiras e sábados entre Porto Alegre e Sal. A partir de 23 de dezembro, terá início uma terceira ligação, com saída do Sal às segundas-feiras e saída de Porto Alegre às terças-feiras, informou a companhia. Segundo o site Ponte Aérea, a ampliação de opções e mesmo a operação sem atrasos dependem da homologação de mais aeronaves para os voos.

Ainda este mês, a Gol vai começar a voar para Punta Del Este , destino que muitos gaúchos buscam ao longo do ano e principalmente no veraneio. Em março de 2020, a previsão é que a Avianca Colômbia ative ligação com Bogotá, capital do país. “Operações são previstas para iniciar no final de março”, disse a Fraport, que reforça a busca da ampliação do tráfego internacional como um dos focos com as novas condições do complexo aeroportuário.

Antes da partida, voo inaugural da Cabo Verde Airlines recebeu "batismo" na pista do aeroporto

A companhia argentina Flybondi, que deve ser a primeira low cost a atuar no Brasil, já oferta passagens para viagens entre Porto Alegre e Buenos Aires em março, com registro dos voos no sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Mesmo com essa previsão, a Fraport informou que não teve pedido da Flybondi ainda.

A concessionária de capital alemão, que completa no começo de janeiro dois anos à frente do aeroporto, já investiu R$ 1,2 bilhão em melhorias e obras - ampliação do terminal de passageiros 1 e hoje único em operação, novo edifício-garagem e áreas comerciais que terão 130 posições. Entre os pontos comerciais, está a primeira Renner em um aeroporto do Brasil , que abriu esta semana.

Mais R$ 600 milhões serão aplicados na ampliação da pista de pousos e decolagens, que deve ser concluída até fim de dezembro de 2021 e que permitirá mais ligações com o exterior e de longa distância. Também teve anúncio a construção de um novo terminal de cargas

Sobre a nova ligação com Cabo Verde, Mário Chaves, vice-diretor executivo e responsável de Assuntos Corporativos da Cabo Verde Airlines, destacou, por nota, a importância da nova rota. “Porto Alegre é uma cidade cheia de história e uma das maiores do Brasil”, disse. A empresa também tem voa Fortaleza, Recife e Salvador.

A Fraport informou que “tenta aprovar todos os voos solicitados, mas eventualmente pode ocorrer alguma restrição (o que até hoje não aconteceu)”. Sobre restrições que a Anac colocou os novas ampliações, que estariam ligadas a condições de operação da área de posicionamento de aeronaves, a concessionária do que opera abaixo do número de voos que poderia e que “está trabalhando para mitigar quaisquer impactos e evitar que os novos voos não aconteçam”.