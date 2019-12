ArpiAspersul fecha parceria para venda de tecnologia no exterior

Os grupos ArpiAspersul, de Caxias do Sul, e o holandês EMM fecharam joint venture para a distribuição da tecnologia de cura fast curing. O equipamento que cura materiais, como tintas, massas, colas e outros, por meio de lâmpadas UV LED, já à disposição do mercado nacional, será também produzido na Europa e distribuído mundialmente pelas marcas holandesas Colad e Tander, que integram o Grupo EMM.

Lançado oficialmente na maior feira automotiva do mundo, a SEMA Show em Las Vegas, nos Estados Unidos, o equipamento está com início de distribuição estimado para o primeiro semestre de 2020. A nova versão da tecnologia, criada originalmente pela Doxa Technologies, uma das empresas do Grupo ArpiAspersul, é um sistema de cura UV LED testado e patenteado como o mais rápido do mercado. Além do aprimoramento da tecnologia, também foi melhorado o design do equipamento, que se assemelha a uma pistola de pintura.

Para o diretor comercial do Grupo ArpiAspersul, Renato Valcarengh Nunes, o objetivo é propagar a tecnologia para o mundo em grande escala. "Essa parceria difundirá a tecnologia e nosso objetivo é ser líder mundial nessa oferta", assinala. A nova versão foi desenvolvida exclusivamente para atender ao setor automotivo. O sistema possui outras versões que atendem nichos industriais, que continuarão sendo produzidas e distribuídas em equipamentos de linha e projetos especiais.

O grupo ArpiAspersul assumiu o controle da Doxa Technologies em abril de 2019. Trata-se da primeira empresa no mundo a desenvolver processos de cura UV LED com aplicações que abrangem os mais diversos tipos de mercados. A Doxa surgiu dentro da oficina automotiva Dimension Customs, em São Paulo. A partir da necessidade de aumentar a produtividade, os gestores Juliano Barbosa e Emerson Calvo conheceram a tecnologia de cura ultravioleta e viram uma oportunidade.

Aprofundaram-se em estudos de engenharia eletrônica para desenvolver e aprimorar a tecnologia, voltada inicialmente ao setor automotivo. O sistema foi se expandindo e hoje atende também outros segmentos industriais, como moveleiro e serigráfico. Segundo o diretor técnico, Juliano Barbosa, a expectativa é substituir completamente a tecnologia de cura por mercúrio, considerada danosa ao meio ambiente. Também ressalta que a indústria brasileira precisa de inovações que colaborem com a produtividade, economia de energia e atendam às regras ambientais e trabalhistas. A tecnologia pode ser aplicada de maneira portátil com equipamentos manuais de linha, ou em versões industriais personalizadas, atendendo às necessidades dos mais diversos segmentos e tipos de aplicações.

Resultado da união de marcas com atuação no mercado nacional, o Grupo ArpiAspersul atende todos os segmentos industriais de pequeno, médio e grande porte, além de mercados distintos, como moveleiro, metal mecânico, aeronáutico, eólico, naval, plástico e automotivo.

Além da Doxa Technologies, fazem parte do grupo as empresas Arpi, Aspersul, Arply e Orange Cabines.

O grupo é o primeiro no Brasil a comercializar a tecnologia dos produtos da EMM, especialista em equipamentos e acessórios para pintura industrial e repintura automotiva, com forte atuação em toda a Europa. Para o gerente de vendas internacionais da multinacional, Fernando Klisiewicz, o Brasil é um grande consumidor dos produtos da marca. "Sempre tivemos o desejo de fechar negócios com o Brasil. Agora, temos fortes expectativas de crescimento em conjunto com o grupo ArpiAspersul", assinalou.