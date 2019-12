Municipários de Porto Alegre poderão antecipar 13º no Banrisul

A partir da próxima terça-feira (17), até o dia 10 de janeiro de 2020, o Banrisul disponibilizará linha de crédito para antecipar a gratificação do 13º salário aos servidores municipais que desejarem contratar o empréstimo. De acordo com o Banrisul, a linha estará disponível para contratações via canais digitais (App – Banrisul Digital e Home Banking), bem como na rede de agências do banco.

O município indenizará os servidores públicos e agentes políticos que anteciparem o 13º salário. A medida vale para os servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e vinculados a estatutos próprios e os agentes políticos do município, exceto os ativos e inativos do DMAE; ativos e inativos CMPA; ativos do Previmpa e os inativos do Regime de Capitalização do Previmpa.

Os servidores receberão o valor referente à gratificação, que será acrescido de indenização. Se a opção do funcionário for a de contratar o empréstimo em outra instituição bancária, o valor indenizado será a correção monetária pelo IPCA + juros legais, que é o equivalente a 1 % ao mês.

O servidor que optar por não antecipar o valor referente à gratificação natalina junto à instituição bancária receberá da prefeitura a gratificação em cota única, até o primeiro trimestre de 2020. A medida também será acrescida de correção monetária pelo IPCA, mais juros legais, equivalente a 1% ao mês.