Renner inaugura loja no Aeroporto Salgado Filho

A Renner inaugurou nesta quinta-feira (12) sua primeira operação em um terminal aéreo. Com área total de 818 metros quadrados e investimento de R$ 4,4 milhões, a Renner do Aeroporto Internacional Salgado Filho fica localizada no terceiro piso, próximo ao embarque doméstico. Esta é a 12ª loja da marca na capital gaúcha.

Com a inauguração desta quinta-feira, a varejista fechará o ano com um total 42 unidades no Rio Grande do Sul - quatro delas abertas em 2019, sendo a mais recente em Santo Ângelo, na última terça-feira (10). Atualmente a Renner tem mais de 370 lojas em operação, incluindo as localizadas no Uruguai. Esta semana a varejista também estreará na Argentina.

“Ficamos felizes em inaugurar uma nova unidade em Porto Alegre, em um ponto que nos permitirá estar ainda mais próximos da população da região e também dos passageiros e turistas em trânsito. Nossas lojas são pensadas para superar as expectativas dos clientes, oferecendo a melhor experiência de compra”, ressalta a diretora de Operações da Lojas Renner, Fabiana Taccola.

A loja foi construída seguindo padrões de responsabilidade ambiental guiados pelas premissas da LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), certificação internacional para construções sustentáveis. Desde 2016, a Renner segue um manual de obra alinhado a tais premissas. As técnicas utilizadas permitem a redução de 45% no consumo de água e de 18% no gasto de energia empregada na iluminação, quando comparado a um empreendimento que não segue as mesmas técnicas. Para obter esta economia, as lojas têm mecanismos como o uso de lâmpadas de LED, equipamentos de alta eficiência e automação de todos os sistemas.

Inserida nesse contexto sustentável, a unidade do Aeroporto Internacional Salgado Filho dispõe de cortinas de provadores e sacolas para uso dos clientes durante as compras confeccionadas em fio reciclado, que reaproveita resíduos têxteis gerados pela cadeia de fornecimento da Renner.

A nova operação conta ainda com o serviço de Venda Móvel, uma facilidade que possibilita ao consumidor finalizar sua compra de qualquer lugar da loja, com o auxílio de um colaborador, além de permitir a consulta da disponibilidade de produtos no local ou em unidades próximas, em tempo real. A Venda Móvel é uma das iniciativas da Renner que utiliza a tecnologia para reforçar seu propósito de encantar os clientes.