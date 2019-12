Servidores públicos poderão contratar empréstimo do 13º pelo Banrisul

Servidores públicos que contratarem até 19 de dezembro o empréstimo para receber o 13 º salário de forma antecipada pelo Banrisul vão ter os valores creditados no dia 20. Essa é a previsão do banco, segundo a assessoria de imprensa do Banrisul, que deve confirmar a informação entre a tarde desta quinta-feira (12) e amanhã (13).

Ainda existem pendências quanto ao sistema do banco para que a liberação do empréstimo ocorra na próxima segunda-feira (16). No entanto, os servidores receberiam no máximo no dia seguinte (17). Cumprindo a expectativa, os servidores terão quatro dias para receber a antecipação do pagamento. Já a partir do dia 20, o servidor terá o valor creditado online. As contratações pelo Banrisul serão feitas até 15 de janeiro.

O banco também anunciou nesta quinta-feira a isenção do pagamento da tarifa pela disponibilização de limite do cheque especial, independentemente do valor limite contratado. Segundo o presidente do banco, Cláudio Coutinho, o Banrisul tomou uma decisão pioneira no mercado financeiro do País, reforçando o compromisso de alcançar soluções financeiras sustentáveis. “A medida demonstra agilidade da instituição para fortalecer o relacionamento com seus clientes pessoas físicas e microempreendedores individuais“, salientou.

Além disso, a partir do dia 6 de janeiro, as taxas de juros cobradas pelo uso do limite, para este público, estarão limitadas a 8% ao mês.

As novas condições são decorrentes das regras para o cheque especial divulgadas pelo Banco Central, no dia 27 de novembro.